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Легенді рок-музики Джон Бон Джові стало зле під час концерту: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джон Бон Джові є популярним рок-музикантом та засновником культової американської рок-групи Bon Jovi
фото: Іnstagram.com/jonbonjovi

Музикант пообіцяв шанувальникам повернутися на сцену згодом

Американський рок-музикант зупинив свій концерт у Нью-Йорку через стан здоров'я. Зірці стало зле під час виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Джон Бон Джові нині перебуває в турі Forever Tour. На концерті в Медісон-сквер-гарден у США він вимушено припинив концерт. Музикант тривалий час має синусну інфекцію, йдеться про запалення носових пазух. Саме вона стала причиною зупинки концерту. Однак зірка пообіцяв шанувальникам повернутися на сцену.

Джон Бон Джові є засновником популярної американської рок-групи Bon Jovi
Джон Бон Джові є засновником популярної американської рок-групи Bon Jovi
фото: Іnstagram.com/jonbonjovi

«Не викидайте свої квитки, я щось вигадаю, добре? Просто збережіть їх, я зрозумію, як перенести виступ. Мені доведеться трохи відпочити сьогодні. Я почуваюся чудово і скоро знову з вами побачуся!» – сказав Бон Джові зі сцени своїм глядачам.

Цей тур для Джона Бон Джові є першим після перенесеної складної операції на голосових зв'язках. У 2022 році в нього відбулася атрофія однієї з них.

Рок-зірці Джон Бон Джові стало зле під час концерту: подробиці
Рок-зірці Джон Бон Джові стало зле під час концерту: подробиці
фото: Іnstagram.com/jonbonjovi

Після операції музикант не був упевнений, що повернеться на сцену. Проте він все ж таки відновився та знову з'явився перед глядачами у складі свого гурту Bon Jovi. До слова, у гурті разом із Бон Джові виступають також відомі Тіко Торрес і Девід Браян, а також інші зірки, як-от Г'ю Макдональд, Джон Шенкс, Філ Ікс та Еверетт Бредлі.

Нагадаємо, зірка фільму «Зоряний шлях», канадський актор Вільям Шетнер повідомив про боротьбу з онкологією. Артист поділився, як дізнався про хворобу та як він нині почувається. Вільям Шетнер розповів, що у 2023 році йому діагностували меланому четвертої стадії з метастазами.

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Теги: Нью-Йорк США концерт співак хвороба музикант здоров'я

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