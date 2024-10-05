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Поліція вкотре затримала відому екоактивістку Грету Тунберг: за що цього разу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Поліція вкотре затримала відому екоактивістку Грету Тунберг: за що цього разу
Грета Тунберг під час затримання
фото: Belga

Учасники протестної акції, серед яких була і Грета Тунберг, заблокувати одне з перехресть

Поліція 5 жовтня затримала у Брюсселі активістку Грету Тунберг після того, як вона разом із групою протестувальників заблокувала рух дорогою. Про це повідомляє VRT.

Близько 200 екологічних активістів ішли маршем від площі Люксембург, що перед Європейським парламентом, до станції метро «Мероде».

Поліція вкотре затримала відому екоактивістку Грету Тунберг: за що цього разу фото 1

Вони попереджали, що планують провести там публічну зустріч на тему кліматичної справедливості. Однак половина з них зупинилася по дорозі, щоб заблокувати одне з перехресть столиці. У відповідь поліція почала затримувати активістів.

Серед затриманих була відома кліматична активістка Грета Тунберг

Раніше активісти звертались до керівників європейських інституцій з вимогою, щоб Європа до 2025 року склала план поступової відмови від субсидій на викопне паливо в Європі. Це має допомогти досягти екологічних цілей, оскільки до 2030 року Європейський Союз планує викидати на 55% менше парникових газів, ніж у 1990 році.

Раніше данська поліція затримала шведську екоактивістку Грету Тунберг у Копенгагені під час протесту проти війни у Газі

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Теги: метро Європа активісти поліція Грета Тунберг Люксембург Європейський союз

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