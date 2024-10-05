Поліція вкотре затримала відому екоактивістку Грету Тунберг: за що цього разу

Учасники протестної акції, серед яких була і Грета Тунберг, заблокувати одне з перехресть

Поліція 5 жовтня затримала у Брюсселі активістку Грету Тунберг після того, як вона разом із групою протестувальників заблокувала рух дорогою. Про це повідомляє VRT.

Близько 200 екологічних активістів ішли маршем від площі Люксембург, що перед Європейським парламентом, до станції метро «Мероде».

Вони попереджали, що планують провести там публічну зустріч на тему кліматичної справедливості. Однак половина з них зупинилася по дорозі, щоб заблокувати одне з перехресть столиці. У відповідь поліція почала затримувати активістів.

Серед затриманих була відома кліматична активістка Грета Тунберг.

Шведську екологічну активістку Грету Тунберг знову затримали



Цього разу дівчина разом з іншими активістами перекрила ключову вулицю в Брюсселі, закликаючи Європейський Союз скасувати субсидії на видобуток нафти і газу pic.twitter.com/ZFINWAFImM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 5, 2024

Раніше активісти звертались до керівників європейських інституцій з вимогою, щоб Європа до 2025 року склала план поступової відмови від субсидій на викопне паливо в Європі. Це має допомогти досягти екологічних цілей, оскільки до 2030 року Європейський Союз планує викидати на 55% менше парникових газів, ніж у 1990 році.

Раніше данська поліція затримала шведську екоактивістку Грету Тунберг у Копенгагені під час протесту проти війни у Газі