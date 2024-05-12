Поліція затримала Грету Тунберг біля місця проведення Євробачення (фото, відео)
Активісти влаштували акцію протесту проти участі Ізраїлю у Євробаченні
Увечері 11 травня поліція шведського міста Мальме затримала екоактивістку Грету Тунберг, яка брала участь у пропалестинській акції протесту проти участі Ізраїлю в пісенному конкурсі Євробачення. Про це повідомляє svt.se.
Тунберг разом зі ще кількома тисячами активістів брала участь у мітингу біля Мальме-Арени, де цьогоріч проходить фінал Євробачення.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2024
Greta Thunberg detained by the police after joining a large group of anti-Israel protesters clashing with the Swedish police.
The violence is taking place near Malmö Arena where the Eurovision Song Contest just started.
🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/7RR6fEteiJ
Через деякий час поліція відтіснила натовп протестувальників із площі біля Мальме-Арени. Речник правоохоронців Рікард Лундквіст пояснив, що протестувальники нібито заважали глядачам потрапити до арени, а також вигукували образи в їхній бік.
Як пише Daily Mail, Тунберг з’являлася й на попередніх аналогічних акціях і звинувачувала Ізраїль у тому, що він «відмиває себе за допомогою мистецтва».
Після того, як поліція відтіснила натовп протестувальників, десятки з них повернулись, взявшись за руки та всівшись на землі. Поліцейські застосували проти протестувальників перцевий спрей.
Чи будуть висуватись обвинувачення проти Тунберг або інших учасників протесту, наразі невідомо.
Нагадаємо, що ввечері 11 травня розпочався гранд-фінал Євробачення-2024 у шведському Мальме.
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