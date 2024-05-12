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Поліція затримала Грету Тунберг біля місця проведення Євробачення (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поліція затримала Грету Тунберг біля місця проведення Євробачення (фото, відео)
Грета Тунберг узяла участь у мітингу біля Мальме-Арени, де цьогоріч проходить фінал Євробачення
фото: Reuters

Активісти влаштували акцію протесту проти участі Ізраїлю у Євробаченні

Увечері 11 травня поліція шведського міста Мальме затримала екоактивістку Грету Тунберг, яка брала участь у пропалестинській акції протесту проти участі Ізраїлю в пісенному конкурсі Євробачення. Про це повідомляє svt.se.

Тунберг разом зі ще кількома тисячами активістів брала участь у мітингу біля Мальме-Арени, де цьогоріч проходить фінал Євробачення.

Через деякий час поліція відтіснила натовп протестувальників із площі біля Мальме-Арени. Речник правоохоронців Рікард Лундквіст пояснив, що протестувальники нібито заважали глядачам потрапити до арени, а також вигукували образи в їхній бік.

Як пише Daily Mail, Тунберг з’являлася й на попередніх аналогічних акціях і звинувачувала Ізраїль у тому, що він «відмиває себе за допомогою мистецтва».

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На весь екран
Грета Тунберг узяла участь у мітингу біля Мальме-Арени, де цьогоріч проходить фінал Євробачення
фото: Reuters

Після того, як поліція відтіснила натовп протестувальників, десятки з них повернулись, взявшись за руки та всівшись на землі. Поліцейські застосували проти протестувальників перцевий спрей.

Чи будуть висуватись обвинувачення проти Тунберг або інших учасників протесту, наразі невідомо.

Нагадаємо, що ввечері 11 травня розпочався гранд-фінал Євробачення-2024 у шведському Мальме.

Теги: мітинг Грета Тунберг Євробачення Палестина Ізраїль

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