Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі столиці чоловік пограбував музиканта: що йому загрожує

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У центрі столиці чоловік пограбував музиканта: що йому загрожує
Інцидент стався на Арсенальній площі, куди звернувся 36-річний місцевий мешканець з повідомленням про пограбування
фото: пресслужба поліції

Зловмисник вдарив потерпілого по обличчю та відібрав його гітару і мобільний телефон

Правоохоронці Києва повідомили про підозру чоловіку, який пограбував музиканта в центрі міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначається, зловмисник вдарив потерпілого по обличчю та відібрав його гітару і мобільний телефон.
«Нападник ввечері, перебуваючи на Арсенальній площі, помітив чоловіка з гітарою. Він підійшов до нього, почав розмову та  зненацька вдарив його по обличчю, після чого відібрав  гітару і мобільний телефон та втік», – йдеться у повідомленні
 
Правоохоронці оперативно розшукали фігуранта та вилучили викрадене майно. Оперативники Печерського управління поліції, спільно з аналітиками кримінального аналізу, встановили, що до злочину причетний 36-річний чоловік з Житомира, раніше засуджений за аналогічні злочини. Поліцейські розшукали зловмисника та частково повернули потерпілому вкрадені речі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України –грабіж, вчинений повторно під час воєнного стану. За скоєння грабежу порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві злочинне угруповання викрало турецького ІТ-фахівця, катувало та вимагало $100 тис. Бандити використовували форму правоохоронців. У результаті комплексних заходів у столиці затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї.

За даними слідства, учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати «данини», рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.

Теги: телефон пограбування майно поліція суд Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дерево впало в одному з дворів на вулиці Джона Маккейна
У Києві через падіння дерева загинула людина
Вчора, 18:15
Під час зборів біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль
Скільки людей в Україні є офіційно зниклими безвісти: МВС назвало цифру
26 вересня, 21:12
У результаті атаки один з журналістів дістав опіки очей
У Києві охоронці call-центру напали на журналістів (відео)
24 вересня, 12:18
Майкл Дуглас із сином у Києві
Син Майкла Дугласа вражений поїздкою до України (відео)
22 вересня, 21:04
У Києві зранку спостерігалося сильне задимлення
КМВА розповіла про погіршення якості повітря у столиці
20 вересня, 07:07
За 14 місяців перебування на посаді міністра внутрішніх справ Сальвіні не дозволив кільком човнам пришвартуватися в Італії
Прокуратура Італії вимагає ув’язнення для проросійського політика Сальвіні
16 вересня, 08:35
80-річна матір Повалій Ніна Гирявець (на фото ліворуч) втікла з України на початку великої війни
Хранителька статків Таїсії Повалій. Хто така Ніна Гирявець і чому її тепер тягнуть до суду
11 вересня, 16:40
Загалом у Києві мають відремонтувати, побудувати чи облаштувати приблизно 449 укриттів
Ремонт укриттів у школах. Хто у столиці «наварює» на будматеріалах: дослідження
4 вересня, 21:49
Пошкоджена будівля Ісламського культурного центру на Нивках
Російська ракета понівечила Ісламський культурний центр та мечеть (фото)
2 вересня, 10:15

Новини

1 жовтня центр Києва зупиниться на 10 хв.
1 жовтня центр Києва зупиниться на 10 хв.
У Києві жінка впала на колії метро: у мережі з'явилося відео із місця події
У Києві жінка впала на колії метро: у мережі з'явилося відео із місця події
У центрі столиці чоловік пограбував музиканта: що йому загрожує
У центрі столиці чоловік пограбував музиканта: що йому загрожує
Протягом двох днів вересень у Києві побив три температурні рекорди
Протягом двох днів вересень у Києві побив три температурні рекорди
Промислові ярмарки у столиці: де купити сільськогосподарську продукцію
Промислові ярмарки у столиці: де купити сільськогосподарську продукцію
Пошкоджені будинки: поліція показала наслідки атаки дронів на Київщину(фото)
Пошкоджені будинки: поліція показала наслідки атаки дронів на Київщину(фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
25K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
15K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
14K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
12K
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua