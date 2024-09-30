У центрі столиці чоловік пограбував музиканта: що йому загрожує

Інцидент стався на Арсенальній площі, куди звернувся 36-річний місцевий мешканець з повідомленням про пограбування

Зловмисник вдарив потерпілого по обличчю та відібрав його гітару і мобільний телефон

Правоохоронці Києва повідомили про підозру чоловіку, який пограбував музиканта в центрі міста. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначається, зловмисник вдарив потерпілого по обличчю та відібрав його гітару і мобільний телефон.

«Нападник ввечері, перебуваючи на Арсенальній площі, помітив чоловіка з гітарою. Він підійшов до нього, почав розмову та зненацька вдарив його по обличчю, після чого відібрав гітару і мобільний телефон та втік», – йдеться у повідомленні



Правоохоронці оперативно розшукали фігуранта та вилучили викрадене майно. Оперативники Печерського управління поліції, спільно з аналітиками кримінального аналізу, встановили, що до злочину причетний 36-річний чоловік з Житомира, раніше засуджений за аналогічні злочини. Поліцейські розшукали зловмисника та частково повернули потерпілому вкрадені речі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України –грабіж, вчинений повторно під час воєнного стану. За скоєння грабежу порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві злочинне угруповання викрало турецького ІТ-фахівця, катувало та вимагало $100 тис. Бандити використовували форму правоохоронців. У результаті комплексних заходів у столиці затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї.

За даними слідства, учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати «данини», рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.