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Грету Тунберг вкотре затримали на акції протесту (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Грету Тунберг вкотре затримали на акції протесту (відео)
Екоактивістку Грету Тунберг затримано у Копенгагені
фото: studerendemodbesaettelsen

Причиною протесту є співпраця Університету Копенгагена із академічними установами в Ізраїлі

Данська поліція у середу затримала шведську екоактивістку Грету Тунберг у Копенгагені під час протесту проти війни у Газі, повідомляє The Guardian із посиланням на заяву речника студентської групи, яка організувала демонстрацію.

Двадцятеро учасників мітингу заблокували вхід до Університету Копенгагена, а троє осіб увійшли до навчального закладу. Речник поліції поінформував, що під час протесту шестеро людей були затримані.

Правоохоронці відмовилися підтверджувати особи затриманих, однак представник організації «Студенти проти окупації» повідомив, що серед них була 21-річна Тунберг.

Згодом, на сторінці активістки в Instagram було опубліковано відео, на якому Тунберг була у наручниках і з накинутою на плечі палестинською хусткою (куфією).

Організація «Студенти проти окупації» на сторінці в Інстаграмі опублікувала пресреліз, в якому пояснили, що причиною протесту є співпраця Університету Копенгагена із академічними установами в Ізраїлі. Вони заявили про плани окупувати центральну адміністрацію університету, вимагаючи від закладу академічного бойкоту.

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Теги: Грета Тунберг Данія арешт

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Грету Тунберг вкотре затримали на акції протесту (відео)
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