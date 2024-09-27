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Греція продовжить зводити паркан на кордоні з Туреччиною навіть без грошей ЄС

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Греція продовжить зводити паркан на кордоні з Туреччиною навіть без грошей ЄС
Греція продовжить будувати паркан на кордоні
фото з відкритих джерел

Проєкт по зведенні стіни на кордоні Греції та Туреччини продовжується

Грецький уряд продовжуватиме самостійно фінансувати проєкт по зведенні паркану на кордоні із Туреччиною для запобігання нелегального потоку мігрантів. Про це повідомляє Euractiv.

«Уряд Греції планує продовжити реалізацію свого плану будівництва нового паркану на кордоні з Туреччиною, щоб запобігти нелегальній міграції, з фінансуванням ЄС або без нього, тоді як Європейська комісія наполягає на пошуку розумніших рішень», – йдеться у повідомленні.

Будівництво паркану на північно-східному сухопутному кордоні з Туреччиною розпочалось ще у 2012 році. Європа частково виділяла кошти на його реалізацію, однак, основний бюджет проєкту надходив від грецького уряду.

На даний момент паркан ще не завершений. Питання про його вдосконалення та продовження будівництва підняли тоді, коли Німеччина вирішила зайняти більш жорстку позицію у питанні міграції в Європу. Німецькі політики наголосили, що європейським країнам «першої лінії», до яких належить і Греція, повинні максимально захистити свої кордони від нелегального перетину мігрантами з Азії та Африки.

«Новий паркан буде побудований з Європою або без неї», – заявив нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Не дивлячись на те, що Європейська комісія виступає проти того, що перераховувати фінанси на будівництво паркану, вона визнає, що уряди країн краще знають, як захистити та зміцнити свій кордон.

«Держави-члени повинні захищати зовнішні кордони ЄС. Вони найкраще можуть визначити, як це зробити на практиці у спосіб, який повністю відповідає законодавству ЄС, включаючи повагу до основних прав», – сказав Euractiv речник Європейської комісії.

Нагадаємо, цьогоріч Греція вирішила боротися з великою кількість шезлонгів біля моря. Країна вже ввела низку обмежень щодо їхнього розташування відносно берегової лінії. 

До слова, Греція планує ввести збір з відвідувачів круїзних лайнерів, які прямують на популярні острови Санторіні та Міконос. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс оголосив про намір запровадити збір у розмірі 20 євро з кожного пасажира під час піку літнього сезону. 

Раніше у Греції обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку. За інформацією влади, це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.

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Теги: бюджет Європа Греція будівництво фінанси кордон Туреччина Європейський союз

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