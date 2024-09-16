«Ніщо мене не зупинить»: Трамп прокоментував стрілянину біля гольф-клубу

За даними Assosiated Press, невідомий білий чоловік у віці близько 65 років просунув дуло автомата через паркан гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа

Експрезидент США і кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп прокоментував стрілянину біля його гольф-клубу. Про це повідомляє CNN.

«Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві.

За даними Assosiated Press, невідомий білий чоловік у віці близько 65 років просунув дуло автомата через паркан гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч – співробітник Секретної служби США його помітив і відкрив вогонь. У підсумку чоловік кинув зброю і спробував втекти на машині, але був затриманий. Нібито біля місця інциденту знайшли АК-47.

CNN пише, що свідок бачив, як підозрюваний, пізніше затриманий в інциденті з безпекою біля Трампа, вибіг із кущів. Він сфотографував його автомобіль, що призвело до затримання підозрюваного,

Чоловік, узятий під варту після того, як поруч із Трампом пролунали постріли, був «відносно спокійний» під час затримання, заявив у неділю шериф округу Мартін Вільям Д. Снайдер. Шериф розповів, що неназваний підозрюваний не був озброєний, коли співробітники правоохоронних органів витягли його з машини.

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Нагадаємо, поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.