Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ніщо мене не зупинить»: Трамп прокоментував стрілянину біля гольф-клубу

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Ніщо мене не зупинить»: Трамп прокоментував стрілянину біля гольф-клубу
За даними Assosiated Press, невідомий білий чоловік у віці близько 65 років просунув дуло автомата через паркан гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч
фото: Alex Brandon

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа

Експрезидент США і кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп прокоментував стрілянину біля його гольф-клубу. Про це повідомляє CNN.

«Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві. 

За даними Assosiated Press, невідомий білий чоловік у віці близько 65 років просунув дуло автомата через паркан гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч – співробітник Секретної служби США його помітив і відкрив вогонь. У підсумку чоловік кинув зброю і спробував втекти на машині, але був затриманий. Нібито біля місця інциденту знайшли АК-47.

CNN пише, що свідок бачив, як підозрюваний, пізніше затриманий в інциденті з безпекою біля Трампа, вибіг із кущів. Він сфотографував його автомобіль, що призвело до затримання підозрюваного,

Чоловік, узятий під варту після того, як поруч із Трампом пролунали постріли, був «відносно спокійний» під час затримання, заявив у неділю шериф округу Мартін Вільям Д. Снайдер. Шериф розповів, що неназваний підозрюваний не був озброєний, коли співробітники правоохоронних органів витягли його з машини.

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Нагадаємо, поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Зараз він у безпечному місці. New York Post пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.

Читайте також:

Теги: гольф чоловік поліція автомобіль машини партії Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президентський законопроєкт №11410 у першому читанні проголосував 341 нардеп
Позбавлення зрадників держнагород: нардепи, які не голосували за законопроєкт (список)
21 серпня, 17:25
Звинувачення штабу Гарріс послідувало за днями дедалі більш жорстоких обмінів думками між європейськими філіями партій
Штаб Гарріс звинувачує Трампа у приниженні американських євреїв – The Times of Israel
23 серпня, 05:15
Нардеп Дмитрук є іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП
«Мою сім'ю намагалися викрасти»: Нардеп Дмитрук, що втік з України, подав голос
26 серпня, 12:50
Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Аварія сталася на перетині проспекту Центрального та вулиці Шоста Слобідська
Водій вантажівки, яка перевозила заморожені собачі туші, пояснив походження вантажу
29 серпня, 18:23
Тейлор Свіфт стала першою співачкою, яка чотири рази отримувала нагороду «альбом року», встановивши рекорд «Греммі»
Тейлор Свіфт. Феномен артистки №1 на планеті шоу-бізнес
11 вересня, 21:03
На Одещині підлітки підпалили автівки військовослужбовців ТЦК
Російські куратори «кидають на гроші» паліїв автівок військових
12 вересня, 20:13
Гарріс відповіла Трампу, що «якби Трамп був президентом (у 2022 році - ред.) - Путін сидів би вже у Києві»
Трамп на дебатах відповів, чи бажає він перемоги України над Росією
11 вересня, 06:02
Правоохоронці склали на керманича протокол
На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото)
14 вересня, 11:20

Політика

Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини
Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини
«Ніщо мене не зупинить»: Трамп прокоментував стрілянину біля гольф-клубу
«Ніщо мене не зупинить»: Трамп прокоментував стрілянину біля гольф-клубу
Хусити вперше досягли ракетою центральну частину Ізраїлю: реакція Нетаньяху
Хусити вперше досягли ракетою центральну частину Ізраїлю: реакція Нетаньяху
Шольц зустрівся із президентом Узбекистану: про що домовилися лідери країн
Шольц зустрівся із президентом Узбекистану: про що домовилися лідери країн
На Трампа скоєно черговий замах? Біля кандидата в президенти лунали постріли
На Трампа скоєно черговий замах? Біля кандидата в президенти лунали постріли
Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка
Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
29K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
19K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
12K
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
11K
«Страшна, жорстока дилема». Мільярдер Пінчук звернувся до західних партнерів України

Новини

В Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога
Сьогодні, 01:47
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua