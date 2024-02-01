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Грета Тунберг постала перед британським судом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Грета Тунберг постала перед британським судом
Якщо суд визнає Тунберг  винною, то їй загрожує до $3170 штрафу
фото: AP/Kin Cheung

Тунберг та чотирьох інших активістів звинувачують у порушенні розділу місцевого закону про громадський порядок

У Великій Британії шведська кліматична активістка Грета Тунберг постала 1 лютого перед судом за відмову покинути акцію протесту. Його учасники заблокували вхід на велику конференцію представників нафтогазової галузі торік у Лондоні. Про це пише Times.

Так, Тунберг була серед понад двох десятків протестувальників, яких затримали торік у жовтні. Це сталось після того, як вони блокували вхід до готелю під час конференції, де, зокрема, були присутні топменеджери з нафтової галузі.

Тунберг та чотирьох інших активістів звинувачують у порушенні розділу місцевого закону про громадський порядок. Тобто вони залишалися на місці протесту попри прохання поліції відійти. Усі пʼятеро не визнали себе винними.

Правоохоронці стверджують, що шведська екоактивістка була біля головного входу готелю, коли її попередили про затримання, якщо вона не підкориться. Вона заявила про намір залишитися.

Якщо протестувальників визнають винними, їм загрожує до $3170 штрафу.

Водночас біля будівлі суду протестувальники тримали плакати зі словами: «Змусьте забруднювачів платити» та «Кліматичний протест – це не злочин».

Нагадаємо, Міністерство освіти Ізраїлю вилучить зі шкільних підручників згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг після того, як вона висловила свою підтримку Палестині та Сектору Гази.

До слова, шведська екоактивістка Грета Тунберг показала середній палець депутатам Європарламенту.

Раніше шведська екоактивістка Грета Тунберг долучилася до акції, яку організували українці під офісом ООН у Бонні на заході Німеччини вимагаючи покарати Росію за екоцид на Херсонщині, а саме підрив Каховської ГЕС.

Теги: Грета Тунберг активісти суд Велика Британія

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