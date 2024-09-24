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ЄС змінює правила перетину кордону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЄС змінює правила перетину кордону
Нові правила перетину кордону не означають скасування безвізового режиму
фото: Associated Press

Тепер замість штампів у паспорті – сканування обличчя та відбитків пальців

Із 10 листопада 2024 року на території Європейського Союзу почне працювати нова IT-система EES (Entry-Exit System). Процедура в’їзду до країн блоку зміниться, зокрема, і для українців. Про це повідомив Кабінет міністрів.

Нова система автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Мета нововведення – спростити перетин кордону, посилити безпеку за допомогою біометричних документів та запобігти використанню фальшивих документів. Також це має допомогти у протидії нелегальній міграції.

Ця система одноразово фіксуватиме відбитки пальців та фото обличчя людей, які перетинають кордон, та зберігатиме їх три роки. Таким чином, штампи у паспорті вже не будуть потрібні.

Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування.

Коли людина буде виїжджати за кордон, прикордонники насамперед братимуть біометричні дані, а якщо людина відмовиться надавати їх – їй відмовлять у перетині. Далі при кожному наступному перетині кордону потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.

Варто зазначити, що нові правила перетину кордону не означають скасування безвізового режиму.

Нагадаємо, що нову систему в'їзду/виїзду (EES) у межах Шенгенської зони почали розробляти після «брекситу» Великої Британії

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Теги: Україна кордон Європейський союз

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