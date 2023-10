Грета Тунберг підтримала Сектор Гази: реакція Ізраїлю

Міністерство освіти Ізраїлю вилучить зі шкільних підручників згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг після того, як вона висловила свою підтримку Палестині та Сектору Гази. Про це повідомляє Ynet.

«Така позиція позбавляє її права бути зразком моральних та освітніх цінностей. Вона більше не може бути прикладом для наслідування для ізраїльських учнів», – зазначили в міністерстві.

Напередодні екоактивістка розповіла про свою позицію в соцмережі X.

Грета Тунберг публічно висловила підтримку Палестині та Сектору Гази, опублікувавши в соцмережі X фото із плакатами з написами «Свободу Палестині», «Підтримайте Газу», «Кліматична справедливість зараз».

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO