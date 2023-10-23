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Грета Тунберг підтримала Сектор Гази: реакція Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Грета Тунберг підтримала Сектор Гази: реакція Ізраїлю
Екоактивістка опублікувала фото із плакатами «Свободу Палестині», «Підтримайте Газу», «Кліматична справедливість зараз»
фото: Грета Тунберг/X

Ізраїль вилучить зі шкільних матеріалів згадки Тунберг

Міністерство освіти Ізраїлю вилучить зі шкільних підручників згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг після того, як вона висловила свою підтримку Палестині та Сектору Гази. Про це повідомляє Ynet.

«Така позиція позбавляє її права бути зразком моральних та освітніх цінностей. Вона більше не може бути прикладом для наслідування для ізраїльських учнів», – зазначили в міністерстві.

Напередодні екоактивістка розповіла про свою позицію в соцмережі X. 

Грета Тунберг публічно висловила підтримку Палестині та Сектору Гази, опублікувавши в соцмережі X фото із плакатами з написами «Свободу Палестині», «Підтримайте Газу», «Кліматична справедливість зараз».

«Тиждень 270. Сьогодні ми протестуємо на знак солідарності з Палестиною та Сектором Гази. Світ має висловитися та закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців та всіх цивільних осіб, що постраждали», – зазначила Грета Тунберг.

Нагадаємо, шведська екоактивістка Тунберг показала середній палець депутатам Європарламенту. На засіданні у Страсбурзі, де обговорювався проєкт «Закону про відновлення природи», виникли великі дебати. Під час них активістка засміялася та показала середній палець супротивникам законопроєкту. 

Раніше Грета Тунберг відреагувала на терористичний акт російських окупантів – підрив Каховської ГЕС, який спричинив справжню екологічну катастрофу на півдні України та спричинив жахливі наслідки для тисяч українських громадян. Про це вона написала у Твіттері.

Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тунберг підтримала Україну. Вона сфотографувалася з двома плакатами в руках, на одному з яких був заклик постояти за Україну Stand with Ukraine.

Теги: Ізраїль Грета Тунберг Сектор Гази

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