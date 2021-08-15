Відразу два члени родини відомої російської співачки померли від коронавірусу

Батько і бабуся співачки Жасмін померли від коронавірусу в Дагестані

Бабуся і батько російської співачки Жасмін померли через зараження коронавірусом в Дагестані, про це з посиланням на слова представника виконавиці написав StarHit.

Як зазначило джерело, через Covid-19 померли відразу два члена сім'ї співачки, її 90-річна бабуся на ім'я Сара, а також батько, відомий в Дагестані балетмейстер Лев Манахімов.

З Дербента чоловіка привезли в Москву на лікування.

«Лікарі боролися за нього, і ми вірили в краще до останнього, але на жаль», - додав представник артистки.

До цього співачка розповіла шанувальникам про смерть бабусі від вірусу.

За словами Жасмин, бабуся до 90 років була в ясному розумі і вражала всіх почуттям гумору. За її словами, якби не Covid-19, вона могла б прожити до 100 років.

«Скільки б років не було рідній людині, все одно неможливо до кінця підготувати себе до думки, що одного разу його не стане ... Але це сталося», - підкреслила Жасмин.

У березні 2020 року Жасмин розповіла, що разом з сином перехворіла коронавірусом. Зірка пояснила, що у неї була висока температура і сильний кашель, через які вона десять днів пролежала вдома.