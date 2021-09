В Австралії вантажний реактивний літак пронісся між хмарочосами (відео)

Вантажний реактивний літак C-17 Королівських ВПС Австралії, який проводив тренувальний політ між хмарочосами у центральному діловому районі Брісбена, полоскотав нерви очевидцям. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Daily Mail.

Стратегічний літак Boeing C-17A Globemaster III було знято у четвер під час тренувального польоту, коли той пролітав через Брісбен на малій висоті.

Це була репетиція перед щорічним заходом Sunsuper Riverfire, який проходив у столиці Квінсленд у суботу увечері.

No, no, no, just no. Royal Australian Air Force jet weaves through the skyscrapers of downtown Brisbane, on purpose. It was a rehearsal for an air show, causing immediate flashbacks to 9/11. pic.twitter.com/oR8NwIW5Yp