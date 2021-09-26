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    В Австралії вантажний реактивний літак пронісся між хмарочосами (відео)

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    Boeing було знято у четвер під час тренувального польоту, коли літак пролітав через Брісбен на малій висоті - В Австралії вантажний реактивний літак пронісся між хмарочосами (відео)

    Boeing було знято у четвер під час тренувального польоту, коли літак пролітав через Брісбен на малій висоті

    Фото Daily Mail

    Жителі міста були заздалегідь попереджені про польоти, проте все одно були вражені цим видовищем

    Вантажний реактивний літак C-17 Королівських ВПС Австралії, який проводив тренувальний політ між хмарочосами у центральному діловому районі Брісбена, полоскотав нерви очевидцям. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Daily Mail.

    Стратегічний літак Boeing C-17A Globemaster III було знято у четвер під час тренувального польоту, коли той пролітав через Брісбен на малій висоті.

    Це була репетиція перед щорічним заходом Sunsuper Riverfire, який проходив у столиці Квінсленд у суботу увечері.

    Жителі Брісбена були заздалегідь попереджені про репетиційні польоти, проте все одно були вражені цим видовищем, а один американський глядач у Twitter написав, що цей низький політ нагадав йому про теракти 11 вересня, коли два лайнери протаранили вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку.

    Теги: Австралія політ літак Boeing
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    В Австралії вантажний реактивний літак пронісся між хмарочосами (відео)