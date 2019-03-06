У Чехії лев на смерть загриз свого 33-річного господаря



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Тіло господаря левів було знайдено його сином в клітці з хижаками Фото: ВВС

Чоловік ще в 2016 році завів на своїй ділянці двох левів, яких тримав в саморобних вольєрах позаду будинку

В Чехії чоловіка вбив один із левів, яких він незаконно тримав на задньому дворі свого будинку для розведення.

Про це повідомляє ВВС.

«33-річний Міхал Прасек ще в 2016 році завів на своїй ділянці двох левів, яких тримав в саморобних вольєрах позаду будинку в селі Здехов», - йдеться в повідомленні.

Це турбувало місцевих жителів і вони звернулися до місцевої влади, але вона виявилася безсилою – Прасек просто відмовився впускати когось на свою територію.

У підсумку, тіло господаря левів було знайдено його сином в клітці з хижаками. У поліції підкреслили, що клітка була замкнена зсередини.

Полісменам довелося вбити тварин. За їх словами, це було «абсолютно необхідно», щоб дістатися до тіла.

До слова, українці почали масово реєструвати свійських тварин