У Чехії лев на смерть загриз свого 33-річного господаря
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Розсилка
Тіло господаря левів було знайдено його сином в клітці з хижаками
Чоловік ще в 2016 році завів на своїй ділянці двох левів, яких тримав в саморобних вольєрах позаду будинку
В Чехії чоловіка вбив один із левів, яких він незаконно тримав на задньому дворі свого будинку для розведення.
Про це повідомляє ВВС.
«33-річний Міхал Прасек ще в 2016 році завів на своїй ділянці двох левів, яких тримав в саморобних вольєрах позаду будинку в селі Здехов», - йдеться в повідомленні.
Це турбувало місцевих жителів і вони звернулися до місцевої влади, але вона виявилася безсилою – Прасек просто відмовився впускати когось на свою територію.
У підсумку, тіло господаря левів було знайдено його сином в клітці з хижаками. У поліції підкреслили, що клітка була замкнена зсередини.
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