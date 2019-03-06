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    У світі

    У Чехії лев на смерть загриз свого 33-річного господаря

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    <p>Тіло господаря левів було знайдено його сином в клітці з хижаками</p> - У Чехії лев на смерть загриз свого 33-річного господаря

    Тіло господаря левів було знайдено його сином в клітці з хижаками

    Фото: ВВС

    Чоловік ще в 2016 році завів на своїй ділянці двох левів, яких тримав в саморобних вольєрах позаду будинку

    В Чехії чоловіка вбив один із левів, яких він незаконно тримав на задньому дворі свого будинку для розведення.

    Про це повідомляє ВВС.

    «33-річний Міхал Прасек ще в 2016 році завів на своїй ділянці двох левів, яких тримав в саморобних вольєрах позаду будинку в селі Здехов», - йдеться в повідомленні.

    Це турбувало місцевих жителів і вони звернулися до місцевої влади, але вона виявилася безсилою – Прасек просто відмовився впускати когось на свою територію. 

    У підсумку, тіло господаря левів було знайдено його сином в клітці з хижаками. У поліції підкреслили, що клітка була замкнена зсередини. 

    Полісменам довелося вбити тварин. За їх словами, це було «абсолютно необхідно», щоб дістатися до тіла.

    До слова, українці почали масово реєструвати свійських тварин

    Чехія смерть тварини поліція чоловік
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