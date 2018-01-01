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    Вирішив не ганьбитись: Президент Бразилії не братиме участі у виборах

    Рейтинги Мішела Темера катастрофічно низькі
    Діючий президент Бразилії Мішел Темер заявив, що він не має наміру брати участь у президентських перегонах. Про це повідомляє агентство Reuters. Перший тур виборів президента цієї латиноамериканської країни запланований на 7 жовтня 2018 року.Окрім того Темер заперечив спекуляції, що введення сил безпеки в штат Ріо-де-Жанейро має на меті посилити
    • Сьогодні, 18:44
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    Рейтинги Мішела Темера катастрофічно низькі

    Діючий президент Бразилії Мішел Темер заявив, що він не має наміру брати участь у президентських перегонах. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Перший тур виборів президента цієї латиноамериканської країни запланований на 7 жовтня 2018 року.
    Окрім того Темер заперечив спекуляції, що введення сил безпеки в штат Ріо-де-Жанейро має на меті посилити його рейтинг підтримки.

    В грудні 2017 року лише 6% жителів країни підтримували діючого президента, що було удвічі більше чим в середині минулого року. Мішел Темер обійняв посаду очільника Бразилії в 2016 році після того, як Ділму Руссефф усунули із посади шляхом імпічменту.

    вибори рейтинг Бразилія президент
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