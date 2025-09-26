Високої зарплати вже недостатньо. Покоління зумерів у Німеччині масово змінює роботу

Компанії, які прагнуть утримати молоді таланти, мають перейти від ролі «контролера» до ролі наставника

Ринок праці в Німеччині стикається з новим викликом: покоління Z (наймолодші працівники) демонструє безпрецедентно високу готовність до швидкої зміни роботи. Згідно з дослідженнями, більшість молодих фахівців не бачить сенсу залишатися на першому місці роботи довше, ніж один-два роки, а майже половина (48%) планує змінити роботодавця вже цього року.

Головний висновок для німецьких компаній: просто висока зарплата більше не є гарантією утримання цінних кадрів. Про це пише «Главком» із посиланням на Ausnews.

Причини «Робочого кочівництва»

Хоча для 79% молоді вища зарплата є головним мотивом для погодження на нову роботу, утримують їх у компанії зовсім інші фактори.

Британське аналітичне агентство XING та дослідження HiBob.com виявили кілька ключових причин «текучості» кадрів:

Нестача емоційної прихильності. Понад половина (54%) представників покоління Z не відчувають себе відданими своєму роботодавцю і не мають єдності з колегами чи керівництвом. Саме тому 40% розглядають можливість звільнення протягом наступних двох років.

Пріоритет благополуччя. Молоді спеціалісти ставлять на перше місце психічне здоров'я (27%) та баланс між роботою та особистим життям (19%), а вже потім – достойну зарплату (22%).

Розчарування реальністю. Хоча 72% випускників 2025 року позитивно налаштовані й очікують цікавої роботи, їхні очікування часто не збігаються з реальністю. Молоді працівники знаходять світ праці менш цікавим і менш згуртованим, ніж їм здавалося.

Дослідження однозначно показує, що для довгострокової роботи у фірмі гроші відходять на другий план. Найважливішим фактором, що змушує покоління Z залишатися, є дружня атмосфера в колективі, яку назвали основною причиною 70% опитаних.

Крім того, для лояльності критично важливі:

Гнучкий графік і можливість віддаленої роботи (29%).

Підтримання балансу між роботою та особистим життям (28%).

Хороше і справедливе керівництво.

Стабільність та прозорі кар'єрні шляхи.

Експерти наголошують: компанії, які прагнуть утримати молоді таланти, мають перейти від ролі «контролера» до ролі наставника, пропонуючи не лише конкурентну зарплату, але й комфортні умови праці, повагу до особистого часу та створення справжньої команди, а не просто групи людей.

До слова, представники покоління Z змінюють підхід до споживання, демонстративно відмовляючись від покупок у люксових бутиках. Експерти дійшли висновку, що традиційні маркетингові стратегії більше не працюють з молодими людьми, орієнтованими на цінності, а не на статус.