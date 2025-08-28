Головна Світ Соціум
Покоління зумерів відроджує «мильниці»: чому молодь обирає старі фотокамери

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Зумери повернули популярність «мильницям»
Зумери відмовляються від ідеальних фото зі смартфонів

Покоління зумерів або Z повертає популярність компактним цифровим камерам, відомим як «мильниці». За перше півріччя 2025 року в США було продано понад мільйон таких пристроїв, що є найвищим показником за останні чотири роки. Попит зростає як на нові, так і на старі, вживані моделі, які продаються приблизно за $100. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Компактні цифрові камери, витіснені смартфонами, повертаються ринку. Їх все частіше купують представники покоління Z. За даними Асоціації виробників фото- та відеоапаратури США, у першій половині 2025 року продаж «мильниць» перевищив мільйон штук – це максимум за останні чотири роки.

За інформацією газети, йдеться не лише про нові моделі камер. Популярні і старі «мильниці», які багато хто закинув ще у 2000 роках. На барахолках та магазинах техніки такі камери коштують близько сотні доларів і швидко знаходять покупців.

Ця тенденція пов'язана з кількома факторами:

Втеча від смартфонів

Молоді люди прагнуть відволіктися від постійних сповіщень і сфокусуватися винятково на процесі фотографування.

Унікальна естетика

На відміну від «ідеальних» і «відшліфованих» знімків зі смартфонів, зумери віддають перевагу зернистості, розмиттю та характерному для старих цифрових камер.  Як пише The Washington Post, молодим людям набридли ідеальні та «вилизані» знімки смартфонів, тому вони обирають незвичайні спотворення кольорів старих сенсорів. 

Цілеспрямована фотографія 

Невеликі екрани «мильниць» стимулюють знімати «тут і зараз», без миттєвого перегляду та редагування.  До того ж невеликий екран робить фотографа більш залученим до того, що відбувається. «Ти не можеш відразу побачити результат, але потім приємно переглядати такі фотографії», – каже 24-річна любителька «мильниць» зі Словаччини Зузана Неупауерова.

Виробники вже помітили цей тренд і випускають нові моделі з ретро-особливостями та фільтрами, що імітують плівкові фото. Цей феномен порівнюють з попитом на старі телефони, які допомагають у «цифровому детоксі».Так компанія Fujifilm випустила камеру X half за $849 з імітацією плівки, а Ricoh – нову модель вуличної камери із ретро-фільтрами майже за $1500.

Нагадаємо, термін «покоління Z» або «зумери» стосується людей, які народилися в період з 1997 по 2012 рік. Головна відмінність зумерів – це стиль спілкування. Вони майже не використовують телефонні дзвінки, оскільки вважають їх сигналом надзвичайної ситуації. Натомість перевагу віддають текстовим повідомленням, часто пропускаючи традиційні привітання на кшталт «Привіт» і одразу переходять до суті.

Теги: фотограф молодь стиль

