«Нехай стихне зброя». Папа Римський згадав про Україну в різдвяному привітанні

Понтифік закликав молитися за стражденний український народ

Папа Римський Лев XIV привітав світ з Різдвом, побажавши миру всім, хто страждає від війни, та розради й солідарності для тих, хто потерпає від злиднів, несправедливості, насильства та стихійних лих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican Media.

«Особливо молімося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародної спільноти, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог», – сказав понтифік, виголошуючи промову з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

Папа Римський виголошує промову з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані фото: Vatican Media

Папа Римський наголосив, що шлях миру – це відповідальність. «Якщо кожен з нас – на всіх рівнях – замість обвинувачувати інших, спочатку визнавав би свої огріхи і просив за них прощення у Бога, а водночас ставив би себе на місце тих, хто страждає, виявляв би солідарність із найслабшими й пригнобленими, тоді би світ змінився», – наголосив понтифік.

Як повідомлялося, Різдвяні урочистості у Ватикані цього року проходять за традиційним сценарієм, однак уперше за понтифікату Папи Римського Лева XIV. Центральними подіями стали відкриття різдвяної ялинки та вертепу на площі Святого Петра, а також підготовка до нічної меси й благословення Urbi et Orbi.

Передріздвяний період Адвенту у Ватикані розпочався ще 30 листопада. Офіційні різдвяні урочистості стартували 15 грудня із запалювання вогнів на різдвяній ялинці та відкриття вертепу на площі Святого Петра. Під час церемонії Папа Лев XIV звернувся до вірян із посланням про мир, захист життя та засудження ненависті.

До слова, Ватикан розглядає можливий візит Папи Лева до України. Апостольський нунцій дипломатичний представник Папи Римського Вісвальдас Кульбокас повідомив, що не виключає такої можливості.