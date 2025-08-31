Покоління зумерів диктує моду: п'ять головних джинсових трендів

Зумери відмовилися від джинсів-скіні

Джинси-скіні втрачають популярність серед молоді, яка все більше віддає перевагу вільнішим і комфортнішим фасонам. За даними експертів видання New York Post, цей тренд відображає культурний зсув, у якому зручність, стиль і свобода самовираження стали пріоритетом для покоління Z. Про це пише «Главком»

Експерти у галузі моди відзначили кілька ключових моделей, які стали актуальною заміною скіні-джинсам:

Джинси-кльош у стилі вестерн. Натхненні образами американських ковбоїв, ці штани не обмежують рухів і створюють розслаблений силует.

Джинси-«бочки». Цей об'ємний крій, що відрізняється невимушеним виглядом, забезпечує високий рівень комфорту.

Штани з низькою посадкою. Вони залишаються в моді, підкреслюючи прагнення молоді відмовитися від строгих рамок і форм.

Прямі джинси класичного крою. Цей універсальний варіант підходить як для повсякденного носіння, так і для створення стильних образів.

Джинси як у тата. Моделі з високою посадкою і вільним силуетом, які відсилають до моди 90-х.

Мішкуваті джинси та яскраві моделі. Ці фасони з пофарбованого деніму підкреслюють індивідуальність та свободу самовираження.

На думку фахівців, вибір вільного одягу – це не просто модний тренд, а відображення культурного зсуву, де комфорт та індивідуальність мають першорядне значення.

Нагадаємо, кілька років тому туфлі Christian Louboutin з їхньою фірмовою червоною підошвою вважалися символом гламуру. Вони були скрізь: на червоних доріжках, у голлівудських фільмах і на ногах найвідоміших модниць 2000-х і 2010-х років. Однак з часом цей тренд дещо згас. І ось культова червона підошва знову на піку популярності.