Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
Зумери всерйоз ставляться до робітничих спеціальностей
фото: depositphotos.com

Зумери шукають не лише стабільність, а й професії, які залишаться актуальними в епоху, де технології все більше змінюють ринок праці

Молодь, відома як зумери (покоління Z), все частіше відмовляється від традиційного шляху отримання вищої освіти на користь робітничих професій. Ця зміна є помітним зсувом від цінностей попередніх поколінь, для яких диплом університету був пріоритетом. В опитуванні Zety (1000 респондентів) більше половини зумерів зізналися: вони всерйоз розглядали кар'єру у робітничих спеціальностях, пише «Главком».

Зростання популярності робітничих спеціальностей

Згідно з даними Національного дослідницького центру, з 2020 року кількість студентів у коледжах та профтехучилищах зросла майже на 20%, тоді як в університетах – лише на 2%. Причини такої тенденції зрозумілі: навчання у коледжах триває 1-2 роки, що дозволяє швидко розпочати кар'єру і отримувати стабільний дохід.

Крім того, більшість робітничих спеціальностей, таких як зварювальник, сантехнік чи монтажник, забезпечують стабільні перспективи зайнятості та часто пропонують зарплату, яка не поступається доходам випускників вищих навчальних закладів.

Чому зумери змінюють вектор?

Опитування, проведене Zety, виявило, що понад половина зумерів серйозно розглядають кар'єру в робочих спеціальностях. На їхній вибір впливають кілька ключових факторів:

Страх перед штучним інтелектом

Молодь боїться, що штучний інтелект забере «офісні» робочі місця, що робить робітничі професії більш надійними.

Вигідна оплата праці

Зарплати у деяких робочих професіях можуть бути такими ж високими, як і в офісних працівників.

Стабільність зайнятості

Робота, яка вимагає практичних навичок, таких як сантехніка або догляд за людьми, менш схильна до автоматизації.

За словами кар'єрного експерта Жасмін Ескалера, цей зсув спричинений «страхом перед ШІ» . Молодь бачить, що ШІ може виконувати прості завдання, що робить «офісні» посади менш привабливими. Вони також менше прагнуть до кар'єрних перегонів і бачать у соціальних мережах історії безробітних випускників, що ще більше зміцнює їхній вибір.

ШІ змінює правила гри

Дослідження Стенфордського університету показує, що серед молодих фахівців (віком 22-25 років) помітно зменшилася кількість тих, хто працює в професіях, де ШІ може замінити людину, наприклад, серед програмістів. Натомість, у сферах, що вимагають практичних навичок, зайнятість залишається стабільною або навіть зростає.

Оплата праці в робітничих професіях

За даними Бюро статистики праці США, спеціалісти з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) минулого року заробляли в середньому близько $60 тис. на рік. Це приблизно стільки ж, скільки заробляють випускники гуманітарних факультетів, а досвідчені майстри – понад $91 тис. на рік.

Ця тенденція показує, що зумери шукають не лише стабільність, а й професії, які залишаться актуальними в епоху, де технології все більше змінюють ринок праці. Це підтверджує, що практичні навички стають новою цінністю для молодого покоління.

До слвоа, Пекін оголосив про масштабний план розвитку, що передбачає повну інтеграцію штучного інтелекту (ШІ) в усі сфери життя. Документ, опублікований Державною радою Китаю, є дорожньою картою для перетворення країни на «інтелектуальну економіку» до 2035 року.

Теги: технології штучний інтелект робота молодь професії

