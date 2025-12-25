Головна Світ Соціум
Де у світі найменше стресу? Опубліковано рейтинг міст для ідеального життя

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Місто Ейндховен визнали найкращим місцем для спокійного життя
Рейтинг очолив європейський центр дизайну

Згідно з новим дослідженням фінансового сервісу Remitly, нідерландське місто Ейндховен офіційно визнано найспокійнішим місцем для життя у світі. Місто отримало найнижчий «індекс стресу» завдяки чистому повітрю, відсутності заторів та високому рівню безпеки. Про це пише «Главком» із посиланням  на Time Out,

Дослідники аналізували міста за кількома критичними параметрами: рівень злочинності, якість охорони здоров'я, вартість життя, завантаженість доріг та забруднення повітря.

Ейндховен отримав вражаючий результат – всього 2,34 бала з 10 за шкалою стресу. Поїздка на 10 км тут займає в середньому лише 14 хвилин і 37 секунд.

Місто має один із найнижчих показників забруднення повітря серед великих населених пунктів. На відміну від туристичних Амстердама чи Роттердама, Ейндховен зберігає спокійну обстановку, залишаючись при цьому світовим центром дизайну та інновацій.

Цікаво, що Нідерланди домінували у рейтингу: одразу чотири міста країни потрапили до першої десятки. Окрім Ейндховена, високі позиції зайняли Утрехт, Гронінген та Роттердам.

ТОП-10 найспокійніших міст світу:

  • Ейндховен, Нідерланди
  • Утрехт, Нідерланди
  • Канберра, Австралія
  • Таллінн, Естонія
  • Гронінген, Нідерланди
  • Берген, Норвегія
  • Порту, Португалія
  • Брісбен, Австралія
  • Роттердам, Нідерланди

Ейндховен приваблює не лише спокоєм, а й культурою. Невдовзі тут відкриється друга філія знаменитого Рейксмузеуму. Місто також славиться своїми арт-просторами, такими як MU Hybrid Art House, та дизайн-центром Kazerne.

«Це ідеальне місце для тих, хто шукає баланс між кар'єрою в інноваційній сфері та особистим спокоєм», – зазначають автори дослідження. Паралельно з цим рейтингом, компанія ECA International оприлюднила свій список найбільш комфортних міст, де перше місце посів швейцарський Берн, підтверджуючи домінування європейських міст у питаннях якості життя.

До слова, Європейська столиця Берн очолила світовий рейтинг найбільш придатних для життя міст на 2026 рік, згідно з новим щорічним дослідженням Location Ratings від ECA International

