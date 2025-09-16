Головна Світ Соціум
Нова ера споживання: люксові бренди втрачають клієнтів покоління Z

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Нова ера споживання: люксові бренди втрачають клієнтів покоління Z
Зумери обирають інші підходи до моди
Молоде покоління обирає вінтаж замість люксу

Представники покоління Z  змінюють підхід до споживання, демонстративно відмовляючись від покупок у люксових бутиках. Експерти дійшли висновку, що традиційні маркетингові стратегії більше не працюють з молодими людьми, орієнтованими на цінності, а не на статус. Про це пише  «Главком» із посиланням на The Business of Fashion.

«Це перше покоління споживачів цифрового контенту також спонукає бренди робити свій маркетинг цікавим, а не пропонувати відшліфовані, амбітні образи», – йдеться у статті The Business of Fashion.

Нові цінності замість високих цін

Однією з ключових причин є стрімке зростання цін. Наприклад, з 2019 року вартість сумок Louis Vuitton зросла більш ніж на 90%, що, на думку багатьох зумерів, є необґрунтованим. Девід Паттерсон з Clarkston Consulting зазначає, що молоде покоління готове платити більше, але лише за товари, які відповідають їхнім цінностям, як-от: екологічність, етичне виробництво та соціальна відповідальність.

«Для них (покоління Z – «Главком») все ще важливі екологічність, етичне виробництво та соціальна відповідальність бренду», – наголосив Девід Паттерсон.

Дослідження компанії Bain & Company підтверджують цю тенденцію: продажі люксових товарів серед зумерів знизилися на 4-6%, а лояльність до брендів виявилася на 25-30 пунктів нижчою, ніж у міленіалів.

 

Розваги важливіші за глянець
 

Представники покоління Z виросли в цифрову епоху та звикли до динамічного та розважального контенту. Через це традиційна реклама та глянцеві журнали перестали бути ефективними.

«Вони настільки звикли до розваг, що якщо їх немає у продукті, інтерес втрачається», – каже контент-консультант Грейс Ендрюс.

Експерти вважають, що для зумерів розкіш – це не статус, а автентичність та унікальний досвід. Індустрії потрібно терміново змінювати комунікацію, розвивати напрямки перепродажу (ресейл), посилювати сторітелінг та експериментувати з цифровими форматами, щоб утримати майбутніх покупців.

До слова, новий незвичайний тренд набирає популярності на американському ринку праці: молоді люди, що належать до покоління Z, приходять на співбесіди у супроводі своїх батьків. 

Раніше стало відомо, що покоління зумерів повертає популярність компактним цифровим камерам, відомим як «мильниці». За перше півріччя 2025 року в США було продано понад мільйон таких пристроїв, що є найвищим показником за останні чотири роки. Попит зростає як на нові, так і на старі, вживані моделі, які продаються приблизно за $100.

