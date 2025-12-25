Головна Світ Соціум
У Японії суд призначив покарання трьом українцям, які проникли в зону відчуження біля «Фукусіми-1»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: Telegram/Zloy kot

У Японії суд визнав винними чоловіків з України, які незаконно проникли до зони відчуження біля «Фукусіми-1» для проведення трансляції та створення контенту. Суд призначив українцям штраф замість ув'язнення. Про це пише «Главком» із посиланням на NTV.

Повідомляється, що суд призначив кожному з українців штраф у розмірі 100 тисяч єн, це близько 27 тис. грн. У залі суду під час засідання суддя назвав вчинок чоловіків «егоїстичним та керованим цікавістю». Проте він врахував «щире каяття» українців та призначив їм штрафи. Спочатку чоловікам загрожувало позбавлення волі строком на шість місяців. Такого покарання вимагала обвинувачувальна сторона.

23 вересня до поліцейської дільниці Футаба надійшло анонімне повідомлення про те, що «відео, на якому іноземці входять у будинок, транслюється в прямому ефірі на YouTube». Ця трансляція велася із зони, відчуження, де відбулася аварія на АЕС «Фукусіма-1». Згаданими іноземцями виявилися українці, а саме Анатолій Дивац, Владислав Савінов та Олександр Крюков. Усі троє затриманих є громадянами України.

Як повідомляв «Главком», вранці 24 вересня чоловіків вже було затримано поліцією. Під час допиту всі підозрювані визнали свою провину у незаконному проникненні. Порожній будинок, куди проникли чоловіки, розташований у так званій «зоні, куди важко повернутися», що знаходиться під жорстким контролем Tokyo Electric Power Company

Раніше «Главком» писав про те, що в Японії схвалили перезапуск атомної електростанції «Касівадзакі‑Каріва», яка вважається найбільшою у світі.  Регіональна рада префектури Ніїгата підтвердила підтримку цього рішення, знявши останні політичні бар’єри. Станція була зупинена у 2011 році після масштабної аварії на Фукусімі, яка стала найбільшою ядерною катастрофою з часів Чорнобиля. Уряд Японії сподівається, що відновлення роботи АЕС посилить енергетичну безпеку країни та зменшить витрати на імпорт енергоресурсів.

