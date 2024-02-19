Україна повернула з окупації ще п’ятьох дітей

Від початку 2024 року вдалося повернути 16 дітей з окупованої частини Херсонщини

З окупації вдалося повернути дівчинку-сироту та чотирьох дітей з їхніми батьками

На підконтрольну територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками. Про це розповів керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Глава ОВА зазначив, що 14-річна дівчинка жила з бабусею-опікункою, але та померла й дитина залишилася одна в окупації.

«Важко уявити, що переживала й відчувала дівчина. Але сьогодні вона на вільній українській землі. Де про неї подбають. Дитина – одна з тих, кого вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини», – розповів він.

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Разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками. Це дві родини. Повернути їх вдалося завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine, до якої батьки дітей звернулися з проханням допомогти.

За даними ОВА, від початку цього року вдалося повернути 16 дітей з окупованої частини Херсонщини.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.

Нагадаємо, якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

До слова, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.