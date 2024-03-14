У центрі Білгорода біля вокзалу прогримів потужний вибух (відео)

Над місцем вибуху, у районі вокзалу, стовп чорного диму

Щонайменше три особи постраждали під час обстрілу Білгорода

Сьогодні, 14 березня у центрі російського Білгорода прогримів потужний вибух. Про це пише телеграм-канал Baza.

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Над місцем вибуху, у районі вокзалу, стовп чорного диму. Перед цим у місті була оголошена ракетна небезпека. Офіційних коментарів наразі немає.

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Також очевидці повідомляють про вибух снаряда поряд із автомобілем на Донецькій вулиці під час обстрілу Білгорода.

За попередніми даними, після вибуху машина відлетіла до яру. На місце виїхали оперативні служби.

Також за даними телеграм-каналу щонайменше три особи постраждали під час обстрілу Білгорода. Постраждалі отримали осколкові поранення внаслідок вибухів у районі вулиць Розумна та Білівська.

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Нагадаємо, російські добровольці, які прорвали кордон РФ 12 березня, закликали мешканців Білгородської та Курської областей негайно евакуюватися. Вони мають півтори години до того, як буде відкрито вогонь. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

Як повідомлялося, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.