ЄС ухвалив нове рішення щодо товарів, випущених із використанням примусової праці

EUobserver: Приблизно 27,6 млн людей у ​​всьому світі зазнають впливу примусової праці

Країни ЄС узгоджують правила щодо заборони продуктів, виготовлених за допомогою примусової праці. Подробиці наводить EUobserver.

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Зокрема, Європа погодила норму з вимогою не використовувати на території ЄС продукцію, виготовлену з використанням примусової праці.

У вівторок, 5 березня, європейські політики нарешті змогли досягти відповідної попередньої угоди про заборону ввезення та вивезення подібних товарів. Але попередня угода не передбачає жодних заходів для жертв примусової праці, про що заявляє низка громадських асоціацій.

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Пропозиція була на розгляді Єврокомісії з вересня 2022 року, коли його автори направили проект, який передбачає створення спеціальної правової бази. Очікується, що буде сформовано й окрему робочу групу, яка займеться розслідуванням подібних випадків та ланцюжків поставок. За оцінкою ЄС, у світі досі експлуатується близько 27,6 млн осіб. Причому чимала частка із них – неповнолітні.

До слова, у США конфіскували тисячі автомобілів бренду Porsche, Bentley і Audi після того, як концерн Volkswagen, який володіє Porsche, виявив деталь китайського виробника, який, ймовірно, порушував закони про застосування примусової праці. Про це пише Financial Times. За даними джерел видання, автовиробник відклав постачання до кінця березня. Як стало відомо, концерн замінить електронний компонент, який прибув із «західного Китаю». При цьому уточнюється, що Volkswagen Group не було відомо про походження деталі – її отримали від непрямого постачальника. Автовиробник одразу ж повідомив владу США про виявлення компонента, щойно отримав відповідні відомості.

Закон США, відомий як Закон про запобігання примусовій праці уйгурів (UFLPA), забороняє імпорт товарів із регіону Сіньцзян на заході Китаю на основі припущення, що такі товари були виготовлені за допомогою примусової праці. Уйгури та інші етнічні меншини в Сіньцзяні нібито потерпали від масових затримань і примусової праці з боку Комуністичної партії Китаю (КПК). Уряди США та інших країн назвали переслідування уйгурів з боку КПК геноцидом. КПК відкидає ці звинувачення.