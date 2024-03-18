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Три українські сім'ї з дітьми вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій (фото)

Ірина Луцак
glavcom.ua
Три українські сім'ї з дітьми вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій (фото)
Наразі усім сім'ям запропонували безкоштовну медичну та психологічну допомогу
фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Правоохоронні органи вже поспілкувалися з родинами, щоб встановити, які злочини вчиняли російські загарбники

На підконтрольну Україні територію із тимчасово захоплених частин Запорізької та Донецької областей виїхали ще три сім’ї з дітьми. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Фейсбуці.

На підконтрольну Україні територію із тимчасово захоплених частин Запорізької та Донецької областей виїхали ще три сім’ї з дітьми - Дмитро Лубінець
На підконтрольну Україні територію із тимчасово захоплених частин Запорізької та Донецької областей виїхали ще три сім’ї з дітьми - Дмитро Лубінець
фото з відкритих джерел

З його слів, одна із сімей проживала в Енергодарі. Це працівники нині захопленої Запорізької АЕС, у яких – трирічна дитина. Відмовившись від співпраці з російською псевдовладою, вони пережили обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насильство, затримання та допити.

Родини в окупації пережили обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насильство, затримання та допити
Родини в окупації пережили обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насильство, затримання та допити
фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Інша сім'я – мама з восьмирічним сином – переховувалися в дідуся та бабусі. Хлопчик навчався онлайн в українській школі. Одного разу до їхнього будинку з обшуком прийшли росіяни.

«На щастя, у кімнату, де школяр займався і мав розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли. Нині дитина в Україні і зможе здобувати освіту рідною мовою, не ховаючись», – зауважив омбудсмен.

Офіс омбудсмена пообіцяв опікуватися, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку
Офіс омбудсмена пообіцяв опікуватися, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку
фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Ще одна дитина, яку вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – дев'ятирічний хлопчик із тимчасово захопленої частини Донецької області. За власним бажанням він онлайн навчався в українській школі.

Матері нав'язливо пропонували відправити дитину «на відпочинок» у Татарстан. Жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли з подібних «відпочинків» діти не поверталися.

Повернуті українські діти на підконтрольні території
Повернуті українські діти на підконтрольні території
фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

«Нині наш Офіс із партнерами та іншими державними структурами опікуватиметься, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку», – заявив Лубінець.

За його даними, правоохоронні органи вже поспілкувалися з родинами, щоб встановити, які злочини вчиняли російські загарбники. Наразі усім сім'ям запропонували безкоштовну медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, 20 лютого Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Вік повернутих – від 2-х до 16-ти років.

Раніше на підконтрольну територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.

Читайте також: Скільки дітей Росія депортувала з України: приголомшлива цифра
Теги: діти сім'я окупація

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