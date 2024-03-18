Три українські сім'ї з дітьми вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій (фото)

Правоохоронні органи вже поспілкувалися з родинами, щоб встановити, які злочини вчиняли російські загарбники

На підконтрольну Україні територію із тимчасово захоплених частин Запорізької та Донецької областей виїхали ще три сім’ї з дітьми. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Фейсбуці.

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На підконтрольну Україні територію із тимчасово захоплених частин Запорізької та Донецької областей виїхали ще три сім’ї з дітьми - Дмитро Лубінець фото з відкритих джерел

З його слів, одна із сімей проживала в Енергодарі. Це працівники нині захопленої Запорізької АЕС, у яких – трирічна дитина. Відмовившись від співпраці з російською псевдовладою, вони пережили обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насильство, затримання та допити.

Родини в окупації пережили обшуки, погрози, залякування, примус, фізичне насильство, затримання та допити фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Інша сім'я – мама з восьмирічним сином – переховувалися в дідуся та бабусі. Хлопчик навчався онлайн в українській школі. Одного разу до їхнього будинку з обшуком прийшли росіяни.

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«На щастя, у кімнату, де школяр займався і мав розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли. Нині дитина в Україні і зможе здобувати освіту рідною мовою, не ховаючись», – зауважив омбудсмен.

Офіс омбудсмена пообіцяв опікуватися, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Ще одна дитина, яку вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, – дев'ятирічний хлопчик із тимчасово захопленої частини Донецької області. За власним бажанням він онлайн навчався в українській школі.

Матері нав'язливо пропонували відправити дитину «на відпочинок» у Татарстан. Жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли з подібних «відпочинків» діти не поверталися.

Повернуті українські діти на підконтрольні території фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

«Нині наш Офіс із партнерами та іншими державними структурами опікуватиметься, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку», – заявив Лубінець.

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За його даними, правоохоронні органи вже поспілкувалися з родинами, щоб встановити, які злочини вчиняли російські загарбники. Наразі усім сім'ям запропонували безкоштовну медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, 20 лютого Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Вік повернутих – від 2-х до 16-ти років.

Раніше на підконтрольну територію України з окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути 14-річну дівчинку-сироту та чотирьох інших дітей з їхніми батьками.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.