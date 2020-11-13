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    У світі

    Влада Греції обіцяє безкоштовну вакцинацію від Covid-19

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    У Греції спостерігається сплеск поширення вірусу - Влада Греції обіцяє безкоштовну вакцинацію від Covid-19
    У Греції спостерігається сплеск поширення вірусу

    Наразі в країні зареєстровано понад 66 600 підтверджених випадків захворювання на коронавірус

    Глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що в країні усім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною. Він зробив ці коментарі, головуючи на міністерській нараді з приводу урядової стратегії вакцинації проти Covid-19.

    Про це повідомляє Assosied Press.

    «Я наполягаю на вільному доступі всіх греків до вакцини, тому що цей уряд з самого початку розглядав вакцину як суспільне благо... Саме тому вона (вакцина, - ред) надаватиметься безкоштовно всім без винятку», - сказав Міцотакіс.

    Зазначається, що у Греції спостерігається сплеск поширення вірусу, що досить відчутно тисне на систему охорони здоров'я країни. У четвер там оголосили про рекордну кількість нових щоденних смертей від коронавірусу. Наразі в країні зареєстровано понад 66 600 підтверджених випадків захворювання і 959 смертей. Населення Греції складає 10,72 мільйона осіб. 

    Напередодні влада Греції придумала спосіб, як поправити стан власної економіки і заробити на пандемії коронавірусу, через яку працівники по всьому світу переходять на віддалену роботу. Йдеться про податкову знижку в розмірі 50% на дохід для тих, хто переїде і стане податковим резидентом Греції.

    Крім того Греція ввела жорсткий карантин на три тижні, до 30 листопада.

    До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Нагадаємо, що  9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (зі США та ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer. 

    Станом на ранок 12 листопада у світі на Covid-19 вже захворіло майже 52,5 млн людей.

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    Теги: Греція карантин щеплення вакцинація уряд коронавірус
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