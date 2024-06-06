Чи збирається Рада знижувати призовний вік? Відповідь Стефанчука

Голова Ради повідомив, що зниження мобілізаційного віку не розглядається

В парламенті не зареєстровано законодавчих ініціатив, які спрямовані на зниження мобілізаційного віку. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в рамках брифінгу у четвер, 6 червня.

«Станом на зараз жодних якихось офіційних заяв, повідомлень, звернень, пропозицій до українського парламенту в межах суб’єктів законодавчої ініціативи не надходило», – відповів він на запитання щодо того, чи планується зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Стефанчук додав, що парламент ухвалив законодавчі акти, щоб зробити мобілізацію справедливою і щоб людей перестали «хапати на вулиці».

Як повідомлялося, зменшення граничного призовного віку до 20 років мало б негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні. Про це розповів заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Олександр Гладун.

«Для демографії війна – це взагалі погано. В будь-якому разі, гинуть всі вікові групи. В 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться», – наголосив фахівець.

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо.