Вовчанськ. Який вигляд має місто після атак російських військових (відео)

Важко уявити, але ще пару тижнів тому у Вовчанську було життя

Російська окупаційна армія не полишає спроб взяти під свій контроль місто Вовчанськ на Харківщині. Страшні кадри з міста, яке росіяни знищили вщент за декілька діб, опублікували українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

«Вовчанськ. Місто, яке росіяни знищили вщент за декілька діб. Важко уявити, але ще пару тижнів тому там було життя», – йдеться у описі під відео.

Як зазначила журналістка Марія Шашкова, для Вовчанська це другий прихід росіян.

«У місті залишилось близько 100 людей. Тим, хто знаходиться в окупованій частині міста, рашисти не дозволяють виїжджати», – прокоментував відео українських фотографів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Також Влада і Костянтин Ліберови опублікували велику підбірку фото з Вовчанська. Ліберови зазначили, що за свідченнями поліцейських, таких руйнувань, як зараз, Вовчанськ не зазнавав навіть у 2022 році. «Росіяни використовують тактику випаленої землі, як було з Бахмутом. В певні дні по місту скидають понад 20 КАБів на день», – написали фотографи.

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Важко уявити, але ще пару тижнів тому у Вовчанську було життя фото Влада і Костянтин Ліберови, Instagram

Як повідомили Ліберови, евакуація з міста продовжується, волонтери та поліція щодня вивозять з міста цивільних та тварин.

На фото Ліберових можна побачити тіла двох цивільних жінок. «Поряд з ними – дві маленькі специфічні вирви, хто розбирається, одразу розуміє, що це не випадкова міна чи артилерія. З вирогідністю в 90% – це прицільні скиди з дрону», – пояснили фотографи.

Росіяни прицільно вбивають цивільних у Вовчанську. фото Влада і Костянтин Ліберови, Instagram

Ліберови зауважили, що обидві жінки у яскравому одязі, тому переплутати їх із військовими навіть з висоти неможливо фото Влада і Костянтин Ліберови, Instagram

Ліберови зауважили, що обидві жінки у яскравому одязі, тому переплутати їх із військовими навіть з висоти неможливо. «Я вже чув про таке на Кринках: військові розказували, як росіяни переслідували скидами старого діда, який якимось дивом опинився серед цих руїн», – розповів Костянтин Ліберов.

Блогер Михайло Шнайдер опублікував колаж, нагадавши яким гарним і квітучим був Вовчанськ до приходу російських окупантів.

Росіяни знищили затишне українське місто Вовчанськ фото колаж Михайла Шнайдера, Facebook

«Господи, ви тільки подивіться, що вони зробили з нашим донедавна квітучим та гарним Вовчанськом», – написав Шнайдер.

Раніше повідомлялося, що 15 травня росіяни розстріляли двох людей, які самотужки намагалися евакуюватись із Вовчанська на Харківщині. «70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись із Вовчанська. До них приєднався ще один містянин. У жінки тривалий час були проблеми із ногами, тож чоловік знайшов для неї крісло колісне. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова», – йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.Коли вони були поруч з місцевою лікарнею, росіяни відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці.

Також аовідомлялося, що російські загарбники наблизилися до центральної частини Вовчанська, що на Харківщині. Місто вони атакують протягом останніх 10 днів у рамках нового наступу в регіоні.Заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста, а російські війська наступають з півночі. Карти поля битви з відкритих джерел, складені незалежними групами, також показують, що Росія тепер контролює північну частину міста, довоєнне населення якого становило 17 000 осіб.

До слова, 21 травня, російські загарбники завдали удару по автомобілю з поліцейським у Харківській області. Правоохоронці їхали на евакуацію мирного населення. Зазначається, що під удар сьогодні потрапив співробітник Вовчанського відділу поліції. Він їхав забирати людей, які чекали на евакуацію.