Влада Іраку ввела війська в столицю, чиновники тікають із країни 

Багдад охопили протести

У столицю Іраку Багдад введено війська у зв'язку з черговим захопленням парламенту активістами. Про це повідомляє телеканал Al-Hadath.

Як зазначили у міноборони країни, завдання силовиків полягають у припиненні будь-яких порушень безпеки, захисті демонстрантів, а також державної та приватної власності.

За даними місцевих видань, більшість вищих чиновників уже залишило країну. Більшість доріг, що ведуть до центру Багдада, перекрито, на вулицях чути сирени. У місто введено війська, повідомляється про 125 демонстрантів, які постраждали в сутичках із силами безпеки.

Раніше прихильники шиїтського імаму Муктади ас-Садра увірвалися в будівлю парламенту, розташовану в Зеленій зоні Багдада, що особливо охороняється. Вони виступають проти висування на посаду прем'єр-міністра Іраку Мухаммада ас-Судані від блоку Координаційної структури.

Протестувальники заявили, що не покинуть будівлю парламенту доти, доки не будуть виконані всі їхні вимоги. Основними з них є розпуск законодавчого органу влади та створення перехідного уряду, в якому не буде осіб, причетних до корупції. Крім того, активісти наполягають на зміні керівництва Верховної судової ради, яка перешкоджає, на їхню думку, проведенню реформ.

У зв'язку з подіями в Іраку ООН закликає всі сторони конфлікту знизити напруженість та уникати насильства.

За словами спікера генсека організації Антоніу Гутерреша, в ООН із занепокоєнням стежать за протестами, що продовжуються, в Іраку, в результаті яких багато протестувальників було поранено.

ООН просить конфліктуючі сторони забути про розбіжності та сформувати ефективний національний уряд.

Нагадаємо, кілька днів тому у Багдаді сотні прихильників шиїтського лідера Муктади ас-Садра прорвалися до будівлі парламенту.