«Нас кинули на забій». Окупанти починають розуміти, у що вони вплуталися
Замість легкої прогулянки на росіян в Україні чекала м'ясорубка
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Российские наемники, приехавшие из России убивать украинцев на Донбасс, отказались воевать, когда увидели, какой ад творится на фронте.
Изначально они рассчитывали, что украинская армия разбежится, и не будет особо сопротивляться. Но увидев, как ВСУ перемалывают их сослуживцев, перепуганные россияне вернулись в РФ и записали обращение, в котором заявили, что их «использовали не по назначению» и бросили на убой. Несостоявшиеся воины теперь жалуются что у них нет денег доехать домой на Сахалин.
Понемногу до оккупантов начинает доходить, во что они ввязались. Оказалось, что пропагандисты, оравшие что Украина не будет воевать и разбежится, наврали. Вместо легкой прогулки россиян в Украине ждала мясорубка. О таком Соловьев не предупреждал.
Джерело: блог Дениса Казанського