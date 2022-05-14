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    Думки вголос

    «Нас кинули на забій». Окупанти починають розуміти, у що вони вплуталися

    Горе-вояки тепер скаржаться, що у них немає грошей доїхати додому на Сахалін - «Нас кинули на забій». Окупанти починають розуміти, у що вони вплуталися
    Горе-вояки тепер скаржаться, що у них немає грошей доїхати додому на Сахалін

    Замість легкої прогулянки на росіян в Україні чекала м'ясорубка

    Мовою оригіналу

    Российские наемники, приехавшие из России убивать украинцев на Донбасс, отказались воевать, когда увидели, какой ад творится на фронте.

    Изначально они рассчитывали, что украинская армия разбежится, и не будет особо сопротивляться. Но увидев, как ВСУ перемалывают их сослуживцев, перепуганные россияне вернулись в РФ и записали обращение, в котором заявили, что их «использовали не по назначению» и бросили на убой. Несостоявшиеся воины теперь жалуются что у них нет денег доехать домой на Сахалин.

    Понемногу до оккупантов начинает доходить, во что они ввязались. Оказалось, что пропагандисты, оравшие что Украина не будет воевать и разбежится, наврали. Вместо легкой прогулки россиян в Украине ждала мясорубка. О таком Соловьев не предупреждал.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Нас кинули на забій». Окупанти починають розуміти, у що вони вплуталися