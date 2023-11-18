Влада Москви заборонила дружинам мобілізованих окупантів провести мітинг через ковід

Жінки, які вимагають повернення своїх чоловіків із війни, хотіли провести мітинг у Москві

У Москві досі діє заборона на масові заходи, запроваджена у 2020 році через коронавірус

Влада російської столиці не дозволила дружинам мобілізованих російських окупантів провести мітинг. Пояснили це небезпекою поширення коронавірусу. Про це повідомляє «Медуза».

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Жінки, які вимагають повернення своїх чоловіків із війни, хотіли провести мітинг у Москві. Однак влада заборонила їм це зробити через ковід. В офіційному листі повідомили, що в Москві досі діє заборона на масові заходи, запроваджена у 2020 році через коронавірус.

У відповіді, яку підписав заступник начальника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Кирило Малишкін, також нагадується про «відповідальність» за проведення такого мітингу без дозволу.

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Акцію протесту мали провести 25 листопада на Театральній площі у Москві. Заявники припускали, що туди може прийти до 300 осіб.

Останніми тижнями дружинам мобілізованих під різними приводами відмовили в проведенні мітингів у низці великих міст Росії. У Кемеровській області та Красноярському краї на заявниць чинили тиск поліцейські.

Проте попри обмеження, що залишилися з часів пандемії, влада Москви ніколи не перешкоджає проведенню прокремлівських масових заходів.

Нагадаємо, у Росії тривають мобілізаційні заходи, але вони, здебільшого, мають прихований характер. У Кремлі наразі не наважилися на чергову хвилю публічної мобілізації.