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Влада Москви заборонила дружинам мобілізованих окупантів провести мітинг через ковід

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Влада Москви заборонила дружинам мобілізованих окупантів провести мітинг через ковід
Жінки, які вимагають повернення своїх чоловіків із війни, хотіли провести мітинг у Москві
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Москві досі діє заборона на масові заходи, запроваджена у 2020 році через коронавірус

Влада російської столиці не дозволила дружинам мобілізованих російських окупантів провести мітинг. Пояснили це небезпекою поширення коронавірусу. Про це повідомляє «Медуза».

Жінки, які вимагають повернення своїх чоловіків із війни, хотіли провести мітинг у Москві. Однак влада заборонила їм це зробити через ковід. В офіційному листі повідомили, що в Москві досі діє заборона на масові заходи, запроваджена у 2020 році через коронавірус.

У відповіді, яку підписав заступник начальника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Кирило Малишкін, також нагадується про «відповідальність» за проведення такого мітингу без дозволу.

Акцію протесту мали провести 25 листопада на Театральній площі у Москві. Заявники припускали, що туди може прийти до 300 осіб.

Останніми тижнями дружинам мобілізованих під різними приводами відмовили в проведенні мітингів у низці великих міст Росії. У Кемеровській області та Красноярському краї на заявниць чинили тиск поліцейські.

Проте попри обмеження, що залишилися з часів пандемії, влада Москви ніколи не перешкоджає проведенню прокремлівських масових заходів.

Нагадаємо, у Росії тривають мобілізаційні заходи, але вони, здебільшого, мають прихований характер. У Кремлі наразі не наважилися на чергову хвилю публічної мобілізації. 

Теги: росія влада Москва мітинг

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