Влада Польщі і Балтійських країн відреагували на спробу Росії змінити правову і політичну оцінку пакту Ріббентропа-Молотова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пакт Молотова-Ріббентропа

Голова російської націоналістичної партії «Родіна» подав в Думу законопроект

Голови комітетів із закордонних справ польського Сейму та парламентів Балтійських країн виступили із заявою, в якій засудили бажання російської сторони змінити політичну та правову оцінку пакту Молотова-Ріббентропа. Про це повідомляє Tvn24.pl.

«Ми з тривогою спостерігаємо за спробами спотворити історичні події», – написали вони у заяві.

Голова комітету із закордонних справ польського Сейму Збігнэв Рау, Сейму Литовської Республіки Юозас Бернатоніс, Сейму Латвійської Республіки Ріхардс Колс та Рійгікогу Естонської Республіки Ен Есмаа підготував спільну позицію щодо законопроекту російського депутата Олексія Журавльова про анулювання політичної резолюції 1989 року, в якій йдеться про ненапад між СРСР та Німеччиною з 1939 року.

Зазначають, що Журавльов, голова російської націоналістичної партії «Родіна», 27 травня подав до нижньої палати російської нижньої палати Думи законопроект, в якому пропонує скасувати рішення Конгресу народних депутатів СРСР у грудні 1989 року, який засудив висновки Радянського Союзу та Німеччини до початку Другої світової війни.

«Журавльов вважає, що резолюція не відповідає принципам історичної справедливості і була прийнята в умовах посилення політичної нестабільності в ті роки під тиском зовнішніх си», - цитує його позицію РБК.

Голови комітетів Польщі та країн Балтії в заяві написали, що постанова Конгресу народних депутатів СРСР № 971-1 від 24 грудня 1989 р. Про політико-правову оцінку Пакту про ненапад між СРСР та Німеччиною 1939 р. «була вираженням мужності та мудрості політиків-перебудовців, які доклали зусиль, прагнучи відновити гідність своїй країні на основі правди, розуміння власної історії та поваги до сусідніх країн».

«Сьогодні ми з тривогою спостерігаємо за спробами спотворити значення цих подій, оголосивши в Російській Федерації про прийняття нової інтерпретації пакту Молотова-Ріббентропа, метою якої є скасування резолюції 1989 року та визнання її недійсною на всій території Російської Федерації», - писали політики з Польщі та країн Балтії.

Угода про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, або Пакт Молотова — Ріббентропа (нім. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt; рос. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом )— розрахована на 10 років міждержавна угода, датована 23 серпня 1939 року, підписана у Москві міністром закордонних справ Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом та Головою Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ СРСР В'ячеславом Молотовим у присутності члена Політбюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б), члена Виконавчого комітету Комінтерну Йосипа Сталіна та посла Німеччини Вернера фон дер Шуленбурга.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін написав статтю про Другу світову війну для американського видання National Interest. За словами Путіна, у вересні 1939 року у Радянського Союзу була можливість «перенести західні кордони ще далі на захід, аж до Варшави», але керівництво країни не стало цього робити.