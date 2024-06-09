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Російська армія втратила сотні танків та БМП через одну помилку – Bild

Юлія Войцехівська
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Російська армія втратила сотні танків та БМП через одну помилку – Bild
Експерт Bild припускає, що російські танкісти в паніці тікають із машин, що потрапили на міни
фото: AP

За словами експерта, знищення російської бронетехніки в такий спосіб відбувається практично щодня

Російська армія втрачає багато танків через помилку, якої припускаються водії бронемашин. Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Аналітик проаналізував запис знищення в Україні російського «танка-черепахи» на базі Т-72. На відео видно, що спочатку бронемашина підірвалася на міні, однак не була зруйнована повністю, а лише втратила рухливість. Екіпаж і десант змогли благополучно покинути танк.

Навіть після цього, на думку Рьопке, знищити такий «мобільний гараж» практично неможливо. Однак, як зазначає аналітик, механік-водій, залишаючи танк, залишив відкритим оглядовий люк у лобовій частині машини.

Саме туди і залетів невеликий український дрон-камікадзе, спричинивши потужний вибух безпосередньо всередині танка. Якби кришку люка закрили, знищити танк було б набагато складніше.

За словами експерта, цей запис не поодинокий. Знищення російської бронетехніки в такий спосіб відбувається практично щодня. Жертвами відкритих люків стали вже сотні танків, БТР і БМП.

Експерт Bild припускає, що російські танкісти в паніці тікають із машин, що потрапили на міни, тому не думають про закриття люка.

До слова, у найближчі два місяці в російській армії зростуть втрати на війні проти України. Про це йдеться в новому звіті міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники звернули увагу, що середньодобова кількість втрат росіян убитими й пораненими в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на середньому рівні поточного року – 899 втрат за добу.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року
Теги: армія машини десант військові військова техніка

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