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У Києві прогриміли вибухи (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Києві була оголошена о 02:55

У ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це стало відомо о 04:04.

О 04:16 прогриміли повторні вибухи.

В місті та області оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Києві прогриміли вибухи (оновлено) фото 1
фото: https://alerts.in.ua/

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.

Теги: окупанти тривога

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