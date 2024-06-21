Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку українських дронів

У Севастополі нібито збито вже чотири безпілотники

Зранку 21 червня українські дрони нібито атакували тимчасово окупований Севастополь. Про це заявив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв.

«Військові відбивають ворожу атаку БПЛА. За попередньою інформацією збито вже чотири безпілотники», – заявив Развожаєв.

За словами гауляйтера, в районі Монастирського шосе внаслідок падіння уламків збитих БпЛА загорілася трава. Він також запевняє, що пошкоджень об'єктів і постраждалих немає.

При цьому Михайло Развожаєв додав, що рятувальні служби продовжують роботу.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа.

Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. Згодом в оперштабі Краснодарського краю додали, що зафіксовано падіння БпЛА на території Ільського НПЗ на Кубані.

Як повідомлялося, у ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя

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