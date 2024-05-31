Окупанти планують розпочати другу фазу наступу на Харківщині – ISW

Росія перекидає підкріплення до Харківської області, аби відвести українські сили з критичних ділянок лінії фронту на сході України

За словами аналітиків Інституту вивчення війни, російські загарбники планують розпочати другу фазу наступу після захоплення Вовчанська

Російські загарбники, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, перекидання Росією підкріплення до Харківської області вказує на те, що для Кремля, ймовірно, відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створення «буферної зони» на півночі Харківської області є пріоритетом.

Окупанти, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська мапа: ISW

За словами фахівців інституту, окупанти, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська, хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ проведення ще однієї хвилі посилених штурмів у цьому районі, щоб завершити захоплення міста.

За даними, ISW, окупанти, ймовірно, стримують багато резервів Північного угруповання військ, поки воно не наблизиться до запланованої кінцевої чисельності від 50 тис. до 70 тис. осіб.

Проте, на думку аналітиків ISW, Північне угруповання військ, навіть на верхній межі заявленої кінцевої чисельності, не матиме необхідної живої сили для проведення успішної операції із захоплення Харкова.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники, не змігши захопити Вовчанськ на Харківщині, перейшли до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів.

До слова, російські окупанти продовжують штурмувати Харківщині, але більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України. Водночас загарбники намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.