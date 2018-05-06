Внаслідок вибуху у секторі Гази загинули шестеро палестинців

Причиною вибуху міг стати саморобний вибуховий пристрій

У результаті вибуху в місті Дейр-аль-Балах, яке знаходиться в секторі Газа, загинуло щонайменше шість палестинців. Як повідомляє ВВС, кількість постраждалих наразі невідома. Воєнізоване відділення руху «Хамас» звинуватило в загибелі палестинців Ізраїль, але військові відзначили, що не проводили обстрілів у цьому секторі. Джерело



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Вибух у секторі Гази

Причиною вибуху міг стати саморобний вибуховий пристрій

У результаті вибуху в місті Дейр-аль-Балах, яке знаходиться в секторі Газа, загинуло щонайменше шість палестинців.

Як повідомляє ВВС, кількість постраждалих наразі невідома.

Воєнізоване відділення руху «Хамас» звинуватило в загибелі палестинців Ізраїль, але військові відзначили, що не проводили обстрілів у цьому секторі.

Джерело видання також зазначає, що причиною вибуху міг стати саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 травня, на кордоні між сектором Гази і Ізраїлем поновилися зіткнення між палестинцями та ізраїльською армією. В результаті заворушень під час «Маршу повернення» були поранені щонайменше 1143 палестинця

Як відомо, 30 березня близько 20 тисяч палестинців вийшли на багатоденну акцію протесту «Великий день повернення». Напередодні уздовж кордону сектора Газа з Ізраїлем для учасників акції були обладнані п'ять наметових таборів. Ізраїльтяни в зв'язку з акцією протесту стягнули до сектору Гази значні підкріплення.

14 квітня під час вибуху в секторі Гази загинули чотири людини.

В результаті зіткнень з ізраїльськими військовими з 30 березня були вбиті не менше 35 палестинців, понад 1500 отримали поранення. Це найбільша кількість жертв з 2014 року, коли ізраїльські військові провели в секторі Газа операцію під кодовою назвою «Незламна скеля».

Також армія Ізраїлю зруйнувала найбільш важливий стратегічний тунель у секторі Гази.

20 квітня четверо палестинців загинули в результаті нових зіткнень з ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази, ще 150 осіб дістали поранення.