Завершився фінальний матч Ліги конференцій: стало відомо, хто переміг

Британці здобули перемогу з рахунком 2:1

У Празі, на «Еден Арені» завершився фінальний матч Ліги конференцій УЄФА, який англійський «Вест Хем» виграв у італійської «Фіорентини». Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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У першому таймі італійська команда виглядала активніше і навіть забила гол перед перервою, але арбітр зафіксував офсайд у Лука Йовича, який завдавав удару.

Усі голи були забиті у другій половині поєдинку. Англійці вийшли вперед на 62 хвилині. Крістіано Бірагі зіграв рукою, а рефері після перегляду повтору призначив пенальті, який реалізував Мохамед Саїд Бенрахма.

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Досить швидко «Фіорентина» зрівняла рахунок: Бонавентура з меж штрафного майданчика спритно відправив м'яч у нижній кут воріт після пасу партнера. Коли здавалося, що попереду на команди чекає овертайм, британці провели переможну атаку: Лукас Пакета віддав пас за спини захисникам, а Джеррод Боуен відгукнувся на передачу і переграв голкіпера.

«Вест Хем» востаннє тріумфував у єврокубках у далекому 1965 році, перегравши Мюнхен 1860 в фіналі Кубка володарів кубків.

«Фіорентина» ж боролася за міжнародний трофей вперше з 1990 року – тоді молодий Роберто Баджо не зміг допомогти здолати Юве в фіналі УЄФА. Єдиний успіх «фіалок» на міжнародному рівні датується 1961 роком і все тим же Кубком володарів кубків.