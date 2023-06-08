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Завершився фінальний матч Ліги конференцій: стало відомо, хто переміг

Діана Гасюк
glavcom.ua
Завершився фінальний матч Ліги конференцій: стало відомо, хто переміг
Команда у фіналі перемогла італійську «Фіорентину» з Флоренції
фото: УЄФА

Британці здобули перемогу з рахунком 2:1

У Празі, на «Еден Арені» завершився фінальний матч Ліги конференцій УЄФА, який англійський «Вест Хем» виграв у італійської «Фіорентини». Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому таймі італійська команда виглядала активніше і навіть забила гол перед перервою, але арбітр зафіксував офсайд у Лука  Йовича, який завдавав удару.

Усі голи були забиті у другій половині поєдинку. Англійці вийшли вперед на 62 хвилині. Крістіано Бірагі зіграв рукою, а рефері після перегляду повтору призначив пенальті, який реалізував Мохамед Саїд Бенрахма.

Досить швидко «Фіорентина» зрівняла рахунок: Бонавентура з меж штрафного майданчика спритно відправив м'яч у нижній кут воріт після пасу партнера. Коли здавалося, що попереду на команди чекає овертайм, британці провели переможну атаку: Лукас Пакета віддав пас за спини захисникам, а Джеррод Боуен відгукнувся на передачу і переграв голкіпера.

«Вест Хем» востаннє тріумфував у єврокубках у далекому 1965 році, перегравши Мюнхен 1860 в фіналі Кубка володарів кубків. 

«Фіорентина» ж боролася за міжнародний трофей вперше з 1990 року – тоді молодий Роберто Баджо не зміг допомогти здолати Юве в фіналі УЄФА. Єдиний успіх «фіалок» на міжнародному рівні датується 1961 роком і все тим же Кубком володарів кубків. 

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Теги: перемога Ліга конференцій Інтер

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