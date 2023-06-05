Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Харківській області: деталі

Станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня

Внаслідок ворожих атак відбулася розгерметизація трубопроводу

У Куп'янському районі Харківщини російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

«В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом», – підкреслив Синєгубов.

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Він закликав жителів довіряти інформації лише із офіційних джерел.

Синєгубов уточнив, що заміри не свідчать про наявність аміаку в повітрі в Куп’янську. Фахівці вважають, що загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.

Голова ОВА раніше повідомляв, що кількість обстрілів російськими окупантами Харківської області останнім часом зросла.

Також 5 червня, увечері російські загарбники обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені.

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