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Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Харківській області: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Харківській області: деталі
Станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня
фото ілюстративне

Внаслідок ворожих атак відбулася розгерметизація трубопроводу

У Куп'янському районі Харківщини російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

«В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби. Про всі деталі будемо повідомляти згодом», – підкреслив Синєгубов.

Він закликав жителів довіряти інформації лише із офіційних джерел.

Синєгубов уточнив, що заміри не свідчать про наявність аміаку в повітрі в Куп’янську. Фахівці вважають, що загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.

Голова ОВА раніше повідомляв, що кількість обстрілів російськими окупантами Харківської області останнім часом зросла.

Також 5 червня, увечері російські загарбники обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені. 

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Теги: Олег Синєгубов окупанти росія

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