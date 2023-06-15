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Швеція допоможе Україні з ліквідацією наслідків підриву ГЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Швеція допоможе Україні з ліквідацією наслідків підриву ГЕС
Швеція допоможе Україні з розмінуванням територій
фото: ДСНС (ілюстративне)

Стокгольм відправив Україні міношукачі

Швеція відправила Україні 250 міношукачів, щоб допомогти подолати наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомило міністерство оборони Швеції.

«Швеція та ЄС рішуче засуджують підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Це показує новий рівень руйнування критичної української цивільної інфраструктури», – йдеться в заяві відомства.

Швеція підтвердила, що продовжуватиме рішуче підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно, і продовжить чинити тиск на РФ.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що обладнання, відправлене в Україну, призначене для цивільного розмінування. Воно допоможе убезпечити райони, які постраждали від затоплення після руйнування Каховської дамби.

«Міни, розкидані після вибуху дамби в Каховці, становлять серйозну загрозу життю і здоров'ю мирного населення в цьому районі. Здатність виявляти міни – це один зі способів захисту цивільних осіб і забезпечення гуманітарного доступу, оскільки плаваючі міни і залишки, що не розірвалися, можуть переміщатися далеко за межі пляжів», – підкреслив Болін.

Планується, що 250 міношукачів прибудуть в Україну найближчим часом.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Станом на вечір 14 червня у Херсонській області затопленими залишаються 45 населених пунктів: 28 на правому березі Дніпра та 17 – на лівому. 

До слова, Україна вже підраховує збитки від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. За попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Як повідомлялося, депутати Європейського парламенту засудили підрив росіянами Каховської ГЕС та назвали це воєнним злочином РФ, який матиме наслідки.

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Теги: Швеція розмінування Каховська ГЕС

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