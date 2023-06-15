Швеція допоможе Україні з ліквідацією наслідків підриву ГЕС

Стокгольм відправив Україні міношукачі

Швеція відправила Україні 250 міношукачів, щоб допомогти подолати наслідки підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомило міністерство оборони Швеції.

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«Швеція та ЄС рішуче засуджують підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Це показує новий рівень руйнування критичної української цивільної інфраструктури», – йдеться в заяві відомства.

Швеція підтвердила, що продовжуватиме рішуче підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно, і продовжить чинити тиск на РФ.

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Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що обладнання, відправлене в Україну, призначене для цивільного розмінування. Воно допоможе убезпечити райони, які постраждали від затоплення після руйнування Каховської дамби.

«Міни, розкидані після вибуху дамби в Каховці, становлять серйозну загрозу життю і здоров'ю мирного населення в цьому районі. Здатність виявляти міни – це один зі способів захисту цивільних осіб і забезпечення гуманітарного доступу, оскільки плаваючі міни і залишки, що не розірвалися, можуть переміщатися далеко за межі пляжів», – підкреслив Болін.

Планується, що 250 міношукачів прибудуть в Україну найближчим часом.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Станом на вечір 14 червня у Херсонській області затопленими залишаються 45 населених пунктів: 28 на правому березі Дніпра та 17 – на лівому.

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До слова, Україна вже підраховує збитки від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. За попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Як повідомлялося, депутати Європейського парламенту засудили підрив росіянами Каховської ГЕС та назвали це воєнним злочином РФ, який матиме наслідки.