Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті

Бої у Бахмуті не вартували витрачених сил та засобів «навіть приблизно», вважає Гіркін

Російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) не поділяє ентузіазму інших кремлівських пропагандистів з приводу так званого «взяття» Бахмута. Про це він написав у Telegram.

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Гіркін вважає, що «перемога» РФ у Бахмуті (яку окупанти ще не здобули – ред.) непотрібна та Піррова.

Він каже, що бої у Бахмуті не вартували витрачених сил та засобів «навіть приблизно».

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За словами Стрєлкова, загалом Бахмутська операція завершилася стратегічною невдачею для російських військ. Адже українські підрозділи з більшості напрямків «не зрушені з місця взагалі».

Тепер Гіркін очікує «відповідь» від українських військ.

«Схожу на ту, яка була зроблена ворогом у вересні, одразу після того, як наші доблесні генерали за місяць «домучили» крихітне смт Піски на околиці Донецька», – каже терорист, натякаючи на успішний контрнаступ ЗСУ у Харківській області у вересні минулого року.

Військовий злочинець прогнозує, що ЗСУ атакує незабаром, адже зараз у нас «найкращі шанси досягти успіху».

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«Кращі ударні частини ЗС РФ – виснажені багатомісячними боями. Запас боєприпасів – мінімальний. Якщо, наприклад, ворог (тобто українська армія, – ред.) обере для атаки Донецький фронт (наприклад – на Маріупольському напрямку) – то його зустрінуть сильно пошарпані і «проріджені» перекидками резервів до Бахмута частини та підрозділи. А якщо він зважиться наступати на Запорізькому фронті, то може не турбуватися за стабільність своєї оборони на Слов'янсько-Краматорському напрямку та під Авдіївкою», – вважає Гіркін-Стрєлков.

Раніше терорист Гіркін панікував через «прильоти» Storm Shadow.