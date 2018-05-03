Всесвітня організація охорони здоров’я назвала країну з найчистішим у світі повітрям

Країнами з найбільш забрудненим повітрям визнані Уганда і Монголія

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Фінляндію країною з найчистішим у світі повітрям. Про це повідомляє Фінський метеорологічний інститут із посиланням на дані ВООЗ. За даними ВООЗ, концентрація дрібних часток у повітрі Фінляндії становить 6 мікрограмів на кубічний метр. Також серед країн із найчистішим повітрям - Естонія, Швеція,



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Країнами з найбільш забрудненим повітрям визнані Уганда і Монголія

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала Фінляндію країною з найчистішим у світі повітрям. Про це повідомляє Фінський метеорологічний інститут із посиланням на дані ВООЗ.

За даними ВООЗ, концентрація дрібних часток у повітрі Фінляндії становить 6 мікрограмів на кубічний метр. Також серед країн із найчистішим повітрям - Естонія, Швеція, Канада, Норвегія та Ісландія.

Погана ситуація з повітрям - у країнах Близького та Далекого Сходу і Африки. В індійських місцях концентрація забруднення повітря сягає до 100 мкг/м3.

Найбільш забруднене повітря - в Уганді, Монголії, Катарі і Камеруні.

В Україні, згідно з інфографікою на сайті ВООЗ, забрудненість повітря може сягати від 11 до 25 мкг/м3.

Повітря досліджували в 2500 місцевосцях у понад 100 країнах з 2008 по 2016 роки.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомили, що через забруднення повітря у світі щороку помирають 7 млн людей.

Відомо, що Україна займає одне з п'яти місць у світі за кількістю смертей через забруднення повітря.

Джерело: Еспресо ТВ