«Всі розуміють, що відбувається, але мовчать». У Росії закрили єдину лікарню для літніх людей



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Безпосередньо перед закриттям в лікарняному корпусі був проведений капітальний ремонт

Лікарню спеціально доводять до банкрутства, впевнені жителі Москви

У Москві закрита єдина в Росії лікарня, яка спеціалізувалася на лікуванні літніх людей, 60-а лікарня, розташована на території Московського клінічного науково-практичного центру ім. А.С. Логінова. Це була провідна установу в галузі геронтології (наука про старіння. – ред.). За рік тут проходили лікування до 10 тисяч пенсіонерів, ветеранів. Зараз, за словами місцевих жителів, головний корпус 60-й лікарні готується до знесення.

Москвичка Ольга Михайлова розповідає, що лікарі колишньої 60-ї «лікарні старих більшовиків» врятували життя її дідові, який вмирав від раку. Завдяки ефективному лікуванню він прожив ще 15 років і побачив п'ятьох правнуків.

«Мені теж довелося тут лікуватися. Мене буквально за півтора тижні поставили на ноги, і я дуже задоволений», - розповідає колишній пацієнт лікарні Володимир Єгоров. -

Лікарня була побудована в 1956 році. В даний час вона є частиною Московського клінічного наукового центру імені Логінова. Старий лікарняний корпус має архітектурну цінність, але керівництво центру не прагне його зберегти. Останні місяці будівля стоїть з відкритими вікнами. Місцеві жителі вважають, що його навмисно доводять до аварійного стану.

«Вікна відкриті, ймовірно, для того, щоб прискорити загибель будівлі: всередину потрапить вода, вона буде заливатися в тріщини, корпус буде руйнуватися і гнити, - каже мешканка району Перово Олена Еллебрант. - Дуже шкода, у нас в районі мало таких красивих будівель. В основному, типова брежнєвська і хрущовська забудова».

Безпосередньо перед закриттям в лікарняному корпусі був проведений капітальний ремонт. Відповідати на питання, навіщо його робили, і давати будь-які інші коментарі керівництво медцентру відмовилося.

Адміністрація центру імені Логінова на своєму сайті повідомляє, що при проведенні капремонту з'ясувалося, що «стан будівлі ще в більш аварійному стані, ніж це було виявлено при первинному технічному обстеженні». Роботи були припинені. «З економічної точки зору вигідніше стало побудувати новий сучасний медичний центр. Відповідне рішення було прийнято комісією», - йдеться в офіційному роз'ясненні керівництва лікарні.

«Співробітники лікарні бояться розповідати про ситуацію. Люди не хочуть втрачати роботу, - каже житель району Перово Володимир Лосєв. - Будь-які зайві розмови, як і у інших держслужбовців, - це звільнення з занесенням в «чорний список», відповідна «галочка». І на роботу в цій системі вони вже влаштуватися не зможуть. Всі розуміють, що відбувається, але всі мовчать. У мене мама працювала в цій лікарні, але пішла на пенсію. Від її колег я чув, що зараз там скоротили кількість ставок. Лікарі кажуть, що збільшилося навантаження, їм стало важче. Доводиться працювати до 8-9 вечора. І, за оцінками співробітників, це вже не повноцінна лікарня, а, скоріше, денний стаціонар, якщо порівнювати з тією якістю лікування, яке було раніше.

Джерело: Радіо Свобода