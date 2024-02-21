Росіяни вивозять сотні одиниць знищеної техніки з Авдіївки

Партизани змогли підрахувати близько п'яти сотень згорілої техніки, яку вивозили із Авдіївки

Українські підпільники зафіксували сотні транспортних тягачів, які перевозили знищену російську техніку із Авдіївки, зокрема танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, а також вантажівки. Про повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

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Підпільники зазначили, що згорілу техніку могли везти на утилізацію у Маріуполь, а колони супроводжували цивільні машини ФСБ Росії.

«Якщо наші агенти змогли підрахувати близько п'яти сотень згорілої техніки, то скільки залишилося в місті та в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися. Якщо судити з прибуття такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати ВС РФ під час штурму», − пише «Атеш».

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Як повідомлялося, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його даними, втрати ворога за період активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) становлять:

особовий склад – 47 186 осіб;

танки – 364;

артилерійські системи – 248;

бойові бронемашини – 748;

літаки – 5.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.