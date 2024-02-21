Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вивозять сотні одиниць знищеної техніки з Авдіївки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни вивозять сотні одиниць знищеної техніки з Авдіївки
Колони зі згорілою технікою супроводжували цивільні машини ФСБ Росії
фото: Атеш/Telegram

Партизани змогли підрахувати близько п'яти сотень згорілої техніки, яку вивозили із Авдіївки

Українські підпільники зафіксували сотні транспортних тягачів, які перевозили знищену російську техніку із Авдіївки, зокрема танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, а також вантажівки. Про повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

Підпільники зазначили, що згорілу техніку могли везти на утилізацію у Маріуполь, а колони супроводжували цивільні машини ФСБ Росії.

Росіяни вивозять сотні одиниць знищеної техніки з Авдіївки фото 1
фото: Атеш/Telegram

«Якщо наші агенти змогли підрахувати близько п'яти сотень згорілої техніки, то скільки залишилося в місті та в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися. Якщо судити з прибуття такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати ВС РФ під час штурму», − пише «Атеш».

Як повідомлялося, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його даними, втрати ворога за період активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) становлять:

  • особовий склад – 47 186 осіб;
  • танки – 364;
  • артилерійські системи – 248;
  • бойові бронемашини – 748;
  • літаки – 5.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Читайте також:

Теги: вантажівки машини Авдіївка танки втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони відбивають атаки противника і завдають йому значних втрат
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
22 сiчня, 07:10
Авіація Сил оборони ударила по 20 районах зосередження ворога
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
30 сiчня, 07:16
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень
ЗСУ стримують ворога на кількох напрямках – Генштаб
1 лютого, 07:15
В Арбузинській громаді Миколаївщини пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор
Ракета на Полтавщині, окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини: ситуація в регіонах
29 сiчня, 10:44
Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства на підставі договору наймання
Чи мають право на субсидію мешканці будинку, які не є його власниками: пояснення
8 лютого, 04:20
ЗСУ можуть зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ можуть зупинити наступ РФ на захід від Авдіївки: аналіз ISW
19 лютого, 05:22
Сійярто jnhbvfd e gjlfheyjr шматок російського танка, спаленого у битві за Київ
Українець подарував голові МЗС Угорщини шматок російського танка
10 лютого, 20:32
Унаслідок обстрілу м. Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах
8 лютого, 13:04
ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
10 лютого, 04:45

Події в Україні

Росіяни вивозять сотні одиниць знищеної техніки з Авдіївки
Росіяни вивозять сотні одиниць знищеної техніки з Авдіївки
Окупанти перекидають резерви на Бахмутський напрямок: аналіз ISW
Окупанти перекидають резерви на Бахмутський напрямок: аналіз ISW
Шойгу доповів про взяття Кринок. ЗСУ відреагували
Шойгу доповів про взяття Кринок. ЗСУ відреагували
«Здав Авдіївку»: росіяни запустили нову кампанію з дискредитації Сирського
«Здав Авдіївку»: росіяни запустили нову кампанію з дискредитації Сирського
50 тисяч окупантів на Запорізькому напрямку: ЗСУ оцінили загрозу
50 тисяч окупантів на Запорізькому напрямку: ЗСУ оцінили загрозу
Росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську: є поранені
Росіяни вдарили по житловій забудові в Краматорську: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
130K
Чому Путін перемагає?
62K
Мати Навального записала звернення до Путіна
60K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
34K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
32K
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком

Новини

Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Сьогодні, 04:51
Міжнародний день рідної мови. Які свята відзначаємо 21 лютого
Сьогодні, 00:20
«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви
Вчора, 22:58
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Вчора, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вчора, 16:08
Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua