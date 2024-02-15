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США знищили російську хакерську мережу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США знищили російську хакерську мережу
Міністерство юстиції активізує зусилля з припинення кіберкампаній російського уряду проти США та їх партнерів
фото з відкритих джерел

У січні 2024 року США вдалося нейтралізувати мережу із сотень маршрутизаторів малих і домашніх офісів, які контролює російська розвідка

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки зруйнувало хакерську мережу розвідки Російської Федерації. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

«Вдруге за два місяці ми завадили спонсорованим хакерам почати кібератаки під прикриттям зламаних американських маршрутизаторів», – заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

Міністерство юстиції заявило, що в січні 2024 року санкціонована судом операція нейтралізувала мережу із сотень маршрутизаторів малих і домашніх офісів, які контролює російська розвідка і які використовуються «для приховування та іншого забезпечення різних злочинів».

«У цьому випадку російські спецслужби звернулися до злочинних угруповань із проханням допомогти їм атакувати домашні та офісні маршрутизатори, але Міністерство юстиції відключило їхню схему», – додав генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Гарланд заявив, що Міністерство юстиції активізує зусилля з припинення кіберкампаній російського уряду проти США та їхніх партнерів, включно з Україною.

Нагадаємо, протягом останніх місяців уряд Сполучених Штатів розпочав операцію з боротьби з широкомасштабною китайською хакерською операцією, яка успішно зламала тисячі пристроїв, підключених до інтернету.

Як повідомлялося, російські хакери на початку лютого намагалися зайти в електронні системи литовської армії, цю спробу помітили та зупинили.

До слова, США ввели санкції проти російського хакера, причетного до атаки на компанію Medibank в Австралії.

Теги: США хакер росія розвідка

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