США знищили російську хакерську мережу

Міністерство юстиції активізує зусилля з припинення кіберкампаній російського уряду проти США та їх партнерів

У січні 2024 року США вдалося нейтралізувати мережу із сотень маршрутизаторів малих і домашніх офісів, які контролює російська розвідка

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки зруйнувало хакерську мережу розвідки Російської Федерації. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

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«Вдруге за два місяці ми завадили спонсорованим хакерам почати кібератаки під прикриттям зламаних американських маршрутизаторів», – заявила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

Міністерство юстиції заявило, що в січні 2024 року санкціонована судом операція нейтралізувала мережу із сотень маршрутизаторів малих і домашніх офісів, які контролює російська розвідка і які використовуються «для приховування та іншого забезпечення різних злочинів».

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«У цьому випадку російські спецслужби звернулися до злочинних угруповань із проханням допомогти їм атакувати домашні та офісні маршрутизатори, але Міністерство юстиції відключило їхню схему», – додав генеральний прокурор Меррік Гарланд.

Гарланд заявив, що Міністерство юстиції активізує зусилля з припинення кіберкампаній російського уряду проти США та їхніх партнерів, включно з Україною.

Нагадаємо, протягом останніх місяців уряд Сполучених Штатів розпочав операцію з боротьби з широкомасштабною китайською хакерською операцією, яка успішно зламала тисячі пристроїв, підключених до інтернету.

Як повідомлялося, російські хакери на початку лютого намагалися зайти в електронні системи литовської армії, цю спробу помітили та зупинили.

До слова, США ввели санкції проти російського хакера, причетного до атаки на компанію Medibank в Австралії.