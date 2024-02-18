Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як українські війська виходили з Авдіївки: ЗСУ розкрили подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як українські війська виходили з Авдіївки: ЗСУ розкрили подробиці
Усі підрозділи українських сил, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, вийшли на більш вигідні оборонні позиції
фото: Костянтин Ліберов

Дмитро Лиховій: «Операція виходу з Авдіївки не стала для українського війська трагедією»

Українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі «УП. Підсумки».

За словами представника ЗСУ, станом на вечір суботи, 17 лютого, всі підрозділи Сил оборони України, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, вийшли на більш вигідні оборонні позиції. 

Нині українські захисники «продовжують виконувати бойові завдання, стоять на заваді подальшому просуванню ворога». Лиховій підкреслив, що оточення українських військ не було допущено.

«Ця операція не стала для українського війська трагедією, вона навіть близько не стоїть в одному ряду з такими прикладами, як Іловайськ, Маріуполь, ще деякі негативні прояви, коли наші сили потрапляли в оточення. Тут оточення не сталося… Загальна кількість втрат за день не є взагалі приводом говорити про щось екстраординарне. Це близькі до середніх загальні втрати», – пояснив речник.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як відомо, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

За даними партизанів, російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки під час боїв за місто.

Читайте також: 

Теги: фронт ЗСУ Авдіївка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зрозуміло, що наступник Залужного буде завжди порівнюватися з попередником»
Психологія звільнення Залужного
8 лютого, 19:24
Українські підрозділи покинули Авдіївку для відпочинку та ротації
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
13 лютого, 11:58
Протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень
ЗСУ провели за добу майже сотню боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
11 лютого, 19:21

Події в Україні

Повітряні сили знищили ще один російський винищувач
Повітряні сили знищили ще один російський винищувач
Уночі РФ вдарила по Полтавщині дронами: спалахнула пожежа
Уночі РФ вдарила по Полтавщині дронами: спалахнула пожежа
Як українські війська виходили з Авдіївки: ЗСУ розкрили подробиці
Як українські війська виходили з Авдіївки: ЗСУ розкрили подробиці
Захисники відбивають атаки на Авдіївському напрямку. Дані Генштабу
Захисники відбивають атаки на Авдіївському напрямку. Дані Генштабу
Обстріл Краматорська, Байден відреагував на відступ з Авдіївки: головне за ніч
Обстріл Краматорська, Байден відреагував на відступ з Авдіївки: головне за ніч
Окупанти просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW
Окупанти просунулися на північний захід від Бахмута: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
358K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
128K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
51K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
16K
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
9721
Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію
7827
Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua