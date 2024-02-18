Як українські війська виходили з Авдіївки: ЗСУ розкрили подробиці

Усі підрозділи українських сил, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, вийшли на більш вигідні оборонні позиції

Дмитро Лиховій: «Операція виходу з Авдіївки не стала для українського війська трагедією»

Українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі «УП. Підсумки».

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За словами представника ЗСУ, станом на вечір суботи, 17 лютого, всі підрозділи Сил оборони України, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, вийшли на більш вигідні оборонні позиції.

Нині українські захисники «продовжують виконувати бойові завдання, стоять на заваді подальшому просуванню ворога». Лиховій підкреслив, що оточення українських військ не було допущено.

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«Ця операція не стала для українського війська трагедією, вона навіть близько не стоїть в одному ряду з такими прикладами, як Іловайськ, Маріуполь, ще деякі негативні прояви, коли наші сили потрапляли в оточення. Тут оточення не сталося… Загальна кількість втрат за день не є взагалі приводом говорити про щось екстраординарне. Це близькі до середніх загальні втрати», – пояснив речник.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як відомо, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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За даними партизанів, російська авіація завдала удару по позиціях власних збройних сил у районі Авдіївки під час боїв за місто.