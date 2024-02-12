Прем'єрка Естонії назвала «пастки» у війні РФ проти України

Кая Каллас вважає, що Росія готується до тривалої загарбницької війни проти України

Війна РФ проти України триватиме доти, поки Росія не зрозуміє, що вона не може здобути перемогу. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю газеті Der Standard.

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Глава уряду Естонії, відповідаючи на питання, чи не стане поточний рік вирішальним для долі України, зазначила, що війна триває і назвала «пастки», у які можна потрапити.

«Ми не повинні потрапляти в різні пастки, які там розставлені. Помилково вважати, що війну можна швидко виграти. Росія готується до тривалої війни. Це триватиме до тих пір, поки Росія не зрозуміє, що не може перемогти», – сказала Каллас.

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За словами прем'єрки Естонії, одна з пасток полягає в тому, що «про мир можна домовитися».

«Якщо ми погодимося на захоплення територій, то потреби Росії будуть задоволені. Це неправда, що після цього все раптом стане мирним», – вважає Каллас.

Ще одна пастка, за словами естонської прем'єрки, пов’язана зі страхом та побоюванням «більшого провокування» Росії.

«Існує також пастка страху. Росія грає з ним. Четверта пастка полягає в нас самих – якщо ми скажемо, що наші заходи лише ще більше спровокують росіян. Все відбувається навпаки. Росію провокує слабкість, а не сила», – зазначила Кая Каллас.

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Також вона висловилася про важливість наявності в України достатньої кількості боєприпасів для подальшого ведення бойових дій у протистоянні загарбникам.

«Саме тому ми вирішили надати один мільйон артилерійських снарядів. Коаліція у форматі «Рамштайн» має у 13 разів більший бюджет, ніж Росія. Ми сильніші, але ми повинні допомогти Україні захистити себе і дати їй те, що вона потребує. Ми маємо вірити в перемогу України, а не в те, що Росія так чи інакше переможе. Росія хоче, щоб ми вірили, що Україна не може перемогти, аби ми перестали її підтримувати», – переконана прем'єрка Естонії.

Нагадаємо, партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб перевершити Росію та виграти війну. З такою ініціативою виступила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Зокрема вона вважає, що країни-члени групи «Рамштайн», яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно.