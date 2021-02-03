Адвокати Порошенка вимагають притягнути до відовідальності Деркача і Дубінського

На думку юистів, нардепи провадять антиукраїнську діяльність на користь Росіїї

Влада Зеленського зобов’язана притягнути до відповідальності осіб, які ведуть підривну діяльність на користь Росії і руйнують стратегічні стосунки України та США, зокрема народних депутатів Деркача і Дубінського.

Про це під час прес-конференції заявили адвокати п’ятого Президента Порошенка.

Вони повідомили, що кримінальні провадження, які були відкриті 22 січня 2021 року за рішенням Печерського суду проти Байдена і Порошенка, терміново закрили.

За словами адвокатів, мережа проросійського впливу всередині України продовжує свою підривну діяльність. Тому вже 11 вересня минулого року Печерський суд через суддю Волкову ухвалив рішення, яке зобов’язало ДБР зареєструвати ще два провадження.

«Це рішення було виконано в авральному порядку 22 січня. Тобто коли Президент Байден вже почав виконувати обов’язки Президента США. По нашим даним, ці провадження, нещодавно поспішно відкриті, вже закриті», – зазначив Новіков.

«Ми бачимо, що коли йдеться не просто про розслідування, які можуть зашкодити інтересам держави, але й про розслідування, які стають особисто небезпечні і незручні для керівництва правоохоронних органів, вони приймають очевидні рішення швидко і без зайвих розмов», – констатує адвокат.

Ілля Новіков також зазначив, що 1 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно підтвердила рішення щодо закриття провадження за заявою Деркача, яке розслідувало НАБУ.

«Апеляційний суд підтвердив рішення Антикорупційного суду щодо закриття того провадження по заяві депутата Деркача, яке відоме як справа Байдена-Порошенка і розслідувалось НАБУ. Ця справа остаточно померла, але те, як вона розвивалась, дозволяє зазирнути в кухню того, як ухвалюються рішення в Офісі Генерального прокурора і ДБР», – зауважив Новіков.

«Коли Вищий антикорупційний суд 21 січня цього року розглядав скаргу Деркача на закриття провадження, тут прямо написано, що справа порожня, що жодних ознак кримінального правопорушення там нема. Але декілька місяців велося так зване «розслідування», в результаті якого було прийнято єдино можливий варіант – закрити це кримінальне провадження. І відповідно оскарження Деркачем цього кримінального провадження у Вищому антикорупційному суді було безуспішним», – додав адвокат Ігор Головань.

Ілля Новіков нагадав, що коли 19 травня 2020 року Деркач оприлюднив так звані «плівки», вже вночі Генпрокурор Венедіктова відкрила три кримінальні справи. «На наступний ранок, і це теж пояснює, чому справи відкриваються в нічний час, президент Зеленський прокоментував це на своїй великій прес-конференції з журналістами. В тому сенсі, що він у захваті від цієї ідеї», – нагадав Новіков.

Після того, як депутат Деркач опинився в санкційних списках як російський агент, владі стало очевидно, що ситуація шкодить відносинам України і США. «Кардинально змінилось ставлення всіх правоохоронних структур до цих справ», – наголосив Ілля Новіков.

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