Японія розкритикувала КНР за атомну субмарину біля спірних островів

Токіо вважає, що Пекін використав атомний підводний човен проекту 093 Шань

У понеділок, 15 січня, міністр оборони Японії Ітсунорі Онодера розкритикував Японію за використання сучасної атомної субмарини поблизу островів в Східно-Китайському морі, на які претендують як Токіо, так і Пекін. За його словами, такі кроки лише загострюють протиріччя. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Міністерство оборони Японії



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Атомна субмарина (ілюстративне фото)

Токіо вважає, що Пекін використав атомний підводний човен проекту 093 Шань

У понеділок, 15 січня, міністр оборони Японії Ітсунорі Онодера розкритикував Японію за використання сучасної атомної субмарини поблизу островів в Східно-Китайському морі, на які претендують як Токіо, так і Пекін. За його словами, такі кроки лише загострюють протиріччя.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Міністерство оборони Японії заявило про те, що підводним човном, який минулого тижня помітили біля островів Сенкаку/Даоюйдао, був човен проекту 093 Шань. Дані човни мають на озброєнні сучасні торпеди і протикорабельні ракети, і на відміну від інших китайських підводних човнів мають більший запас ходу і тихохідність, що значно ускладнює їх знаходження.

За словами Ітсунорі Онодери, поява субмарини поблизу території іншої країни є порушенням міжнародного права. Токіо постійно стикається із появою біля островів китайських військових надводних кораблів, проте поява сучасної ядерної субмарини означає більший виклик.

Дана заява була зроблена на фоні майбутнього візиту наприкінці січня 2018 року очільника МЗС Японії Таро Коно до Пекіну, де сторони мають обговорити умови проведення саміту лідерів трьох провідних країн Північно-Східної Азії навесні цього року.